Varianti rare nel gene DOT1L collegate al ritardo dello sviluppo e alle anomalie congenite

Un recente studio condotto da ricercatori del Baylor College of Medicine e del Texas Children's Hospital ha identificato rare varianti con guadagno di funzione nel gene DOT1L associate a una malattia genetica caratterizzata da ritardo dello sviluppo e anomalie congenite. I risultati dello studio sono stati pubblicati sull’American Journal of Human Genetics.

Lo studio è iniziato quando nove individui non imparentati con disabilità intellettiva, ritardi di sviluppo, caratteristiche facciali distintive e altri sintomi sovrapposti sono stati identificati come aventi varianti nel gene DOT1L. Ciò è stato sorprendente perché il gene non era stato precedentemente associato ad alcun disturbo genetico o neurologico.

DOT1L è un gene che codifica per un enzima chiamato lisina metiltransferasi (KMT). Questo enzima aggiunge gruppi metilici a un amminoacido specifico presente su una proteina istonica, che può regolare l'espressione dei geni bersaglio. Precedenti ricerche avevano dimostrato che le varianti con perdita di funzione in DOT1L possono causare disturbi dominanti dello sviluppo umano. Tuttavia, questo studio ha scoperto che queste varianti con guadagno di funzione in DOT1L causano un disturbo dominante attraverso un meccanismo diverso.

Per comprendere meglio come le varianti di DOT1L causano il disturbo, i ricercatori si sono rivolti ai moscerini della frutta. Hanno scoperto che la versione del gene del moscerino della frutta, nota come grappa (gpp), ha funzioni simili a DOT1L negli esseri umani. Studiando le mosche mutanti e le mosche con espressione gpp soppressa, hanno scoperto che il gpp è essenziale per la sopravvivenza delle mosche, il corretto sviluppo e la funzione del sistema nervoso. Hanno anche scoperto che l’espressione di versioni varianti del gene umano DOT1L in queste mosche provocava difetti più profondi e livelli più elevati di metilazione rispetto alla normale espressione di DOT1L.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori hanno concluso che le varianti con guadagno di funzione in DOT1L portano a un eccesso di attività enzimatica e a livelli elevati di metilazione, che probabilmente contribuiscono ai sintomi osservati nei pazienti affetti dalla malattia. Lo studio suggerisce che la riduzione dell’attività DOT1L potrebbe essere una potenziale strategia terapeutica in futuro.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno il meccanismo alla base del disturbo e sviluppare terapie mirate. Tuttavia, questo studio fornisce preziose informazioni sul ruolo del gene DOT1L nei disturbi genetici e apre nuove strade per l’indagine nel campo della biologia dello sviluppo.

– American Journal of Human Genetics: Nil, Z., et al. (2023). Rare varianti missenso con guadagno di funzione de novo in DOT1L sono associate a ritardo dello sviluppo e anomalie congenite. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

