I batteri marini usano sostanze chimiche per combattere le alghe: studio

Alghe e batteri hanno una relazione simbiotica negli ecosistemi oceanici, dove i batteri svolgono un ruolo vitale nella regolazione della crescita e del metabolismo delle alghe. Oltre al mutualismo, i batteri hanno sviluppato strategie a base molecolare per combattere le alghe. I ricercatori dell’Istituto di bioenergia e bioprocessi di Qingdao (QIBEBT) dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) hanno recentemente fatto un’importante scoperta in questo campo.

I ricercatori hanno isolato un batterio marino che ha la capacità di uccidere vari tipi di alghe. Hanno scoperto che l’effetto letale sulle alghe era dovuto a una piccola molecola chiamata 3,3′,5,5′-tetrabromo-2,2′-bifenildiolo, abbreviata in 4-BP, che viene sintetizzata e rilasciata dai batteri. La sintesi di 4-BP è determinata da un cluster genico che comprende tre geni che codificano per la corismato liasi, l'alogenasi flavina-dipendente e il citocromo P450.

I ricercatori hanno scoperto che il 4-BP inibisce la sintesi del plastochinone-9 nelle alghe. Il plastochinone-9 è un componente cruciale nella catena di trasporto degli elettroni nel fotosistema delle alghe. Quando il 4-BP viene introdotto nell'acqua di mare in fioritura simulata, sopprime efficacemente l'abbondanza di alghe.

È importante sottolineare che i ricercatori hanno scoperto che i geni responsabili della sintesi di 4-BP sono presenti in diversi batteri negli oceani globali, suggerendo che 4-BP è uno strumento ampiamente utilizzato dai batteri per mediare le relazioni antagoniste batteri-alghe.

Questo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi chimici utilizzati dai batteri marini per combattere le alghe. Comprendere questi meccanismi può aiutare nello sviluppo di strategie per controllare la proliferazione algale dannosa e mantenere l’equilibrio degli ecosistemi marini.

– Morfologia, quantità di pigmento e risposta fotofisiologica di Phaeodactylum tricornutum CCMP2561 a 4-BP. Credito: Giornale ISME.

– Zenghu Zhang et al, Inibizione della sintesi del plastochinone da parte del tetrabromo bifenildiolo come meccanismo alghicida diffuso dei batteri marini, The ISME Journal (2023). DOI: 10.1038/s41396-023-01510-0

Uno studio rivela come i batteri marini combattono le alghe (2023 settembre 27) recuperato il 27 settembre 2023.