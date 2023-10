Uno studio rivela l’impatto del riciclaggio del metano nei laghi artici sui cambiamenti climatici

Un recente studio condotto da ricercatori della Northwestern University e dell’Università del Wyoming ha fatto luce sull’impatto del metano prodotto nei laghi artici sui cambiamenti climatici. Lo studio ha esaminato i rivestimenti in cera delle foglie conservate nei sedimenti dal primo al medio periodo dell’Olocene per ottenere informazioni sui modelli di ciclo del metano durante gli antichi periodi di riscaldamento.

I ricercatori hanno analizzato i sedimenti di quattro laghi della Groenlandia e hanno scoperto biomarcatori di cera che un tempo facevano parte dei comuni muschi marroni acquatici. I risultati hanno rivelato che i passati periodi di riscaldamento durante l’Olocene medio hanno causato la generazione di quantità significative di metano da parte di questi laghi. Ciò è preoccupante perché il metano è un potente gas serra che contribuisce al cambiamento climatico.

Lo studio suggerisce che il riscaldamento in corso potrebbe portare a sottostimare le emissioni di metano dai laghi artici. I laghi esaminati nello studio hanno mantenuto un ciclo intensificato del metano per migliaia di anni durante l’ultimo grande periodo di riscaldamento, avvenuto durante la transizione della Terra dall’ultima era glaciale. Ciò supporta l’idea che il ciclo del metano nei laghi artici dipenda dalle condizioni climatiche.

Magdalena Osburn, autrice senior dello studio, ha sottolineato l’importanza di guardare al passato per prevedere il nostro futuro in un pianeta in via di riscaldamento. I risultati forniscono dati preziosi riguardanti l’aumento dei periodi di ciclo del metano durante i periodi caldi e sottolineano la necessità di comprendere la relazione tra le temperature di riscaldamento e la produzione di metano nei laghi artici.

Lo studio ha utilizzato i dati di due laghi della Groenlandia e i dati esistenti di altri due laghi. I ricercatori hanno determinato la presenza di metano nel periodo iniziale-medio dell’Olocene analizzando la composizione isotopica dell’idrogeno delle cere delle piante acquatiche nel sedimento. È stato inoltre osservato che i muschi acquatici nei laghi assorbivano parte del metano, mitigandone potenzialmente il rilascio nell’atmosfera.

Anche se lo studio mostra che i laghi artici sono vulnerabili ai cambiamenti climatici nel ciclo del metano, non tutti i laghi mostreranno le stesse dinamiche. Tuttavia, i risultati contribuiscono alla nostra comprensione dell’impatto del rapido riscaldamento nell’Artico sul clima globale. Sono necessarie ulteriori ricerche per studiare la relazione tra il riscaldamento delle temperature e la produzione di metano nei laghi artici, dato il loro ruolo significativo come fonti naturali di metano.

Fonte:

– Jamie McFarlin et al, Aquatic plant cera idrogeno e isotopi di carbonio nei laghi della Groenlandia registrano cambiamenti nel ciclo del metano durante il riscaldamento dell’Olocene passato, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh9704.