Un nuovo modello determina le cause dell’estinzione dei dinosauri

Un nuovo metodo di modellizzazione sviluppato dai ricercatori di Dartmouth ha fatto luce sulle cause dell'estinzione dei dinosauri e di altre specie avvenuta 66 milioni di anni fa. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, ha utilizzato processori interconnessi per analizzare enormi quantità di dati geologici e climatici senza il contributo degli scienziati.

Il modello, alimentato da quasi 130 processori, ha analizzato i reperti fossili al contrario per identificare gli eventi e le condizioni che hanno portato all’estinzione nota come estinzione del Cretaceo-Paleogene (K-Pg). Eseguendo il modello nella direzione opposta, i ricercatori miravano a eliminare eventuali pregiudizi o ipotesi predeterminate.

Utilizzando una tecnica di apprendimento automatico chiamata Markov Chain Monte Carlo, i ricercatori hanno confrontato e ricalcolato in modo indipendente le loro conclusioni fino a raggiungere uno scenario che corrispondeva al risultato conservato nella documentazione fossile. Il modello ha considerato oltre 300,000 possibili scenari di emissioni di anidride carbonica, produzione di anidride solforosa e produttività biologica prima e dopo l’evento di estinzione.

I risultati del modello hanno indicato che le massicce eruzioni dei Trappi del Deccan nell’India occidentale avrebbero potuto essere sufficienti a innescare l’estinzione globale. Nel corso di quasi 1 milione di anni, le trappole del Deccan hanno rilasciato nell’atmosfera circa 10.4 trilioni di tonnellate di anidride carbonica e 9.3 trilioni di tonnellate di zolfo.

Lo studio ha anche rivelato una diminuzione dell’accumulo di carbonio organico nelle profondità dell’oceano nel momento dell’impatto dell’asteroide noto come Chicxulub. Questa diminuzione è probabilmente dovuta all’estinzione di numerose specie causata dall’asteroide. Inoltre, è stata registrata una diminuzione della temperatura, causata dalla grande quantità di zolfo espulsa nell’aria dall’asteroide.

Lo studio evidenzia l’importanza delle eruzioni vulcaniche nelle estinzioni di massa e, sebbene l’impatto dell’asteroide non abbia contribuito in modo significativo alle emissioni di gas, ha avuto un ruolo nell’evento di estinzione. Il metodo dei ricercatori di utilizzare processori interconnessi ha ridotto significativamente il tempo necessario per analizzare i dati, aprendo possibilità per studi futuri in vari campi delle scienze della terra.

Fonte:

Alex Cox

Brenhin Keller

Giornale scientifico