La luminosità delle costellazioni satellitari pone sfide all'astronomia da terra

Un recente studio internazionale coordinato dall’ingegnere aerospaziale Siegfried Eggl dell’Università Urbana-Champaign dell’Illinois ha confermato che i satelliti appena schierati sono luminosi come le stelle visibili a occhio nudo. Questa luminosità è motivo di preoccupazione per l'astronomia da terra, poiché può interferire con le osservazioni.

Lo studio ha rilevato che il satellite BlueWalker 3 di AST Space Mobile, dotato di una grande antenna a schiera di fase, ha raggiunto un picco di luminosità di magnitudo 0.4, rendendolo uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno. Inoltre, l'adattatore del veicolo di lancio non tracciato aveva una magnitudine visiva apparente di 5.5, più luminosa della magnitudine raccomandata di 7 dall'Unione Astronomica Internazionale.

Il numero crescente di costellazioni satellitari, come Starlink, costituisce una preoccupazione ancora maggiore. Con le aziende che pianificano di lanciare migliaia o centinaia di migliaia di satelliti, il cielo notturno potrebbe cambiare radicalmente. Eggl ha sottolineato che questi satelliti luminosi, insieme al loro movimento, possono disturbare le osservazioni e causare la perdita di dati per i telescopi.

Si stanno compiendo sforzi per affrontare questo problema. Ad esempio, Starlink sta esplorando opzioni per rendere le superfici dei propri satelliti più scure per assorbire più luce solare e ridurre la riflessione. Tuttavia, questo approccio genera calore, il che pone ulteriori sfide ingegneristiche. SpaceX sta anche valutando l’utilizzo di pannelli solari riflettenti con specchi dielettrici per reindirizzare i riflessi lontano dalla Terra.

La collaborazione tra l’industria spaziale e gli astronomi è fondamentale per trovare soluzioni efficaci. L’obiettivo è mitigare l’impatto delle costellazioni satellitari sull’astronomia da terra e preservare l’integrità degli osservatori. Lo studio aumenta la consapevolezza sulla questione e sottolinea la necessità di ulteriori ricerche e cooperazione.

Lo studio, “Osservazioni ottiche di un satellite della costellazione ultraluminoso”, è pubblicato sulla rivista Nature.

