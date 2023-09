Il paesaggio in evoluzione di New York City: abbassamento e aumento del livello del suolo

Gli scienziati hanno scoperto che parti dell’area metropolitana di New York stanno sperimentando tassi variabili di sprofondamento e di innalzamento del livello del suolo. Questi cambiamenti di altitudine, anche se piccoli, possono avere un impatto sul rischio di inondazioni locali associato all’innalzamento del livello del mare. Lo studio, pubblicato su Science Advances, è stato condotto da ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Rutgers University.

Utilizzando una tecnica di telerilevamento chiamata radar interferometrico ad apertura sintetica (InSAR), il team ha analizzato il movimento verticale del terreno nell'area metropolitana dal 2016 al 2023. Hanno scoperto che gran parte del movimento osservato si è verificato in aree in cui il terreno era stato modificato da attività umane come come la bonifica dei terreni e la costruzione di discariche. Queste modifiche hanno reso il terreno più sciolto e più suscettibile allo sprofondamento.

Inoltre, i processi naturali risalenti all’ultima era glaciale contribuiscono all’abbassamento e al sollevamento della terra. La presenza di una grande calotta glaciale circa 24,000 anni fa causò un lento riadattamento del mantello terrestre nel tempo. Di conseguenza, la città di New York, situata appena fuori dal bordo della calotta glaciale, sta ora affondando.

In media, l’area metropolitana si è abbassata di circa 0.06 pollici (1.6 millimetri) all’anno. I ricercatori sono stati in grado di mappare questo movimento in dettaglio, identificando quartieri e punti di riferimento specifici che si stanno abbassando a un ritmo più elevato rispetto alla media. Queste informazioni sono cruciali per la mappatura e la pianificazione delle inondazioni, soprattutto perché il livello del mare continua a salire a livello globale.

Notevoli punti caldi di subsidenza includono l'aeroporto LaGuardia, che sta affondando a una velocità di circa 0.15 pollici (3.7 millimetri) all'anno. I ricercatori hanno notato che la ristrutturazione in corso dell'aeroporto mira ad affrontare i problemi di inondazioni causate dall'innalzamento delle acque oceaniche. Altre aree che stanno subendo cedimenti includono l'Arthur Ashe Stadium e varie località nel Queens e Brooklyn, che sono state costruite su riempimento artificiale.

Lo studio ha anche rivelato un aumento precedentemente non identificato a East Williamsburg, Brooklyn, e Woodside, Queens. Queste aree aumentano di circa 0.06 pollici (1.6 millimetri) all'anno.

Comprendere il panorama in evoluzione della città di New York è essenziale per gestire efficacemente i rischi di alluvioni e pianificare il futuro. Poiché i cambiamenti climatici continuano a incidere sul livello del mare e ad aumentare la frequenza degli eventi di inondazione, il monitoraggio del movimento verticale del terreno diventa ancora più critico.

Fonte:

– Progressi scientifici

– NASA/JPL-Caltech