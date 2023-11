Nuova tecnica per determinare con precisione il contenuto di acqua nei composti idrosolubili

By

I ricercatori della Scuola di Farmacia dell'Università della Finlandia orientale hanno sviluppato un metodo innovativo per determinare con precisione il contenuto di acqua dei composti idrosolubili. Questa tecnica innovativa ha implicazioni significative, in particolare nella produzione di farmaci, dove il dosaggio accurato è fondamentale. Lo studio, recentemente pubblicato su Analytical Chemistry, introduce un approccio basato sulla spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) a stato di soluzione.

Nel campo della ricerca e dello sviluppo farmaceutico, comprendere la struttura e il contenuto di acqua di un composto è fondamentale poiché influiscono direttamente sulle sue proprietà fisico-chimiche e farmaceutiche. Inoltre, il contenuto di acqua influenza il peso molecolare complessivo del composto, svolgendo un ruolo chiave nel calcolo del corretto dosaggio del farmaco.

Tradizionalmente, per determinare il contenuto di acqua nei composti chimici vengono utilizzati metodi come la titolazione e la termogravimetria. Tuttavia, queste tecniche spesso richiedono pesate precise, distruzione dei campioni, competenze specializzate o richiedono molto tempo.

Il metodo NMR sviluppato dai ricercatori offre un'alternativa semplice e accurata per misurare il contenuto di acqua dei composti idrosolubili. I risultati ottenuti tramite NMR sono stati paragonabili al contenuto di acqua determinato tramite TGA e cristallografia a raggi X, confermandone l'efficacia.

Nel corso della ricerca il team ha anche fatto una scoperta degna di nota: il contenuto di acqua dei composti può cambiare nel tempo. Il sale sodico dell'acido citrico, ad esempio, si trasforma da una forma contenente 5.5 molecole di acqua cristallina a una contenente solo 2 molecole di acqua cristallina durante la conservazione.

Il metodo NMR offre numerosi vantaggi. Richiede una gestione minima del campione (eliminando la necessità di una pesatura precisa), offre misurazioni rapide (richiede circa 15-20 minuti per campione) e consente il recupero del campione senza distruzione. Il metodo è anche altamente preciso e riproducibile.

Va notato che l'uso di uno spettrometro NMR richiede un investimento significativo, rendendolo un punto fermo nei laboratori in cui vengono sintetizzati nuovi composti e prodotti farmaceutici. Questa attrezzatura è indispensabile per le determinazioni strutturali ed è comunemente disponibile in tali contesti di ricerca.

Con questo metodo NMR di nuova concezione, ricercatori e produttori farmaceutici possono ora determinare in modo più accurato il contenuto di acqua dei composti idrosolubili, facilitando la produzione di farmaci più sicuri ed efficaci.

