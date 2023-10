Fasi dell'alimentazione dei vertebrati acquatici e importanza della lavorazione alimentare intraorale

By

In uno studio recente, i ricercatori miravano a comprendere il comportamento alimentare dei primi tetrapodi durante la transizione dall’acqua alla terra. Guidato dal Dr. Daniel Schwarz e dal Prof. Dr. Rainer Schoch del Museo statale di storia naturale di Stoccarda, in Germania, il team internazionale si è concentrato sul comportamento alimentare delle salamandre esistenti e ha utilizzato i risultati per trarre conclusioni sui primi tetrapodi.

I ricercatori hanno osservato e studiato il comportamento alimentare di quaranta specie di salamandre di vari stadi di sviluppo, comprese larve, giovani e adulti. Hanno utilizzato immagini video a raggi X ad alta velocità e generato animazioni tridimensionali per analizzare i rapidi movimenti delle strutture ossee e delle prede nella bocca delle salamandre.

I risultati hanno suggerito due possibili scenari per l’alimentazione terrestre dei primi tetrapodi. Uno scenario prevedeva di afferrare la preda con le mascelle e trascinarla di nuovo in acqua, dove poteva essere trasportata ed elaborata dalle correnti d'acqua e dalle mascelle. L'altro scenario prevedeva l'elaborazione della preda direttamente sulla terra attraverso una combinazione di scuotimento e morso, seguita dalla deglutizione con l'aiuto del trasporto inerziale.

È interessante notare che lo studio ha scoperto che i primi tetrapodi potrebbero aver mostrato comportamenti masticatori complessi, simili a quelli dei mammiferi, nonostante possedessero denti relativamente semplici. Ciò suggerisce che l'alimentazione terrestre fosse possibile anche prima dell'evoluzione delle lingue flessibili.

La ricerca fa luce sul comportamento alimentare dei primi tetrapodi durante la transizione dall'acqua alla terra e fornisce una base per ulteriori studi sull'evoluzione dei comportamenti alimentari nei primi vertebrati.

Fonte:

– Philosophical Transactions of the Royal Society B: Scienze biologiche (2023) DOI: 10.1098/rstb.2022.0541