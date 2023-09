Gli astronomi utilizzano il telescopio James Webb per studiare il sistema esoplanetario TRAPPIST-1

Un team di astronomi dell’Istituto Trottier per la ricerca sugli esopianeti (iREx) dell’Università di Montréal (UdeM) ha compiuto progressi significativi nella comprensione del sistema esoplanetario TRAPPIST-1. Utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST), i ricercatori hanno osservato TRAPPIST-1 b, il pianeta extrasolare più vicino alla stella nel sistema. I loro risultati, pubblicati su Astrophysical Journal Letters, evidenziano l’importanza di considerare l’influenza delle stelle madri quando si studiano gli esopianeti.

TRAPPIST-1 è una stella nana rossa situata a 40 anni luce dalla Terra. Ha attirato l'attenzione nel 2016, quando sono stati scoperti sette esopianeti delle dimensioni della Terra in orbita attorno ad essa, tre dei quali si trovano all'interno della zona abitabile della stella. Questi risultati hanno alimentato la speranza di trovare ambienti potenzialmente abitabili oltre il nostro Sistema Solare.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato la tecnica della spettroscopia di trasmissione per analizzare le proprietà di TRAPPIST-1 b. Esaminando la luce della stella mentre attraversa l'atmosfera dell'esopianeta durante un transito, gli astronomi possono identificare l'impronta chimica unica lasciata dalle molecole e dagli atomi presenti.

Lo studio ha rivelato che l’attività stellare e la contaminazione hanno un impatto significativo sulla natura degli esopianeti. La contaminazione stellare si riferisce all'influenza delle caratteristiche proprie della stella, come macchie scure e facole luminose, sulle misurazioni dell'atmosfera dell'esopianeta.

Il team ha trovato prove convincenti che suggeriscono che la contaminazione stellare gioca un ruolo cruciale nel modellare gli spettri di trasmissione di TRAPPIST-1 b e potenzialmente degli altri pianeti del sistema. L'attività della stella può creare “segnali fantasma” che potrebbero erroneamente indicare la presenza di alcune molecole nell'atmosfera dell'esopianeta. Ciò sottolinea la necessità di considerare la contaminazione stellare quando si pianificano future osservazioni di sistemi esoplanetari.

Anche se non si ritiene che TRAPPIST-1 b abbia un'atmosfera significativa, la sua vicinanza alla stella e i suoi segnali di transito lo rendono un obiettivo vitale per l'osservazione. I ricercatori hanno condotto due recuperi atmosferici indipendenti e hanno stabilito che gli spettri di TRAPPIST-1 b potevano essere spiegati solo dalla contaminazione stellare modellata, indicando alcuna prova di un'atmosfera significativa sul pianeta.

Sebbene questo risultato escluda alcuni tipi di atmosfere, come quelle prive di nubi e ricche di idrogeno, le atmosfere più sottili come quelle composte da acqua pura o carbonio non possono essere escluse in modo definitivo. Ulteriori osservazioni e analisi dei dati contribuiranno alla nostra comprensione del sistema esoplanetario TRAPPIST-1 e del potenziale di ambienti abitabili oltre il nostro Sistema Solare.

Fonte:

Titolo: Gli astronomi utilizzano il telescopio James Webb per studiare il sistema esoplanetario TRAPPIST-1

Gli astronomi utilizzano il telescopio James Webb per studiare il sistema esoplanetario TRAPPIST-1 Fonte: Astrophysical Journal Letters