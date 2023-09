Le sottotempeste nella magnetosfera terrestre forniscono spunti per le previsioni meteorologiche spaziali

Un recente studio condotto da scienziati dell’Istituto indiano di geomagnetismo (IIG) ha fatto luce sul ruolo delle tempeste secondarie nella magnetosfera terrestre e sul loro impatto sulle previsioni meteorologiche spaziali. Le sottotempeste sono brevi disturbi nella magnetosfera terrestre che provocano la dipolarizzazione del campo magnetico, portando ad un aumento del flusso di ioni pesanti nella magnetosfera interna.

Lo studio, che ha utilizzato i dati dello spettrometro di massa HOPE (Helium, Oxygen, Proton, and Electron) e della suite di strumenti per campi elettrici e magnetici e dello strumento di scienza integrata (EMFISIS) a bordo della navicella spaziale Radiation Belt Storm Probes (RBSP), ha esaminato 22 eventi di sottotempesta. dal 2018. Gli scienziati si sono concentrati sulle caratteristiche della dipolarizzazione del campo magnetico e sulla sua correlazione con l'aumento del flusso di ioni energetici O+ e H+.

Le sottotempeste sono influenzate da fattori come il campo magnetico interplanetario (FMI), la velocità del vento solare e la pressione dinamica del vento solare. La direzione verso sud del FMI è un fattore chiave nell’innescare le sottotempeste, poiché provoca la riconnessione magnetica nella magnetosfera diurna. In media, le sottotempeste durano circa 2-4 ore e rilasciano una quantità significativa di energia estratta dall’interazione tra il vento solare e la magnetosfera.

Comprendere il ruolo del foglio di plasma nel trasporto e nell'accelerazione degli ioni durante le sottotempeste è fondamentale per studiare la dinamica dello spazio esterno vicino alla Terra, noto come Geospazio. Tipicamente, Geospace è composto da ioni H+, ma ci sono casi in cui la proporzione di ioni O+ aumenta improvvisamente. La presenza di ioni O+ altera la dinamica del plasma di Geospace, evidenziando la necessità di studiare le variazioni del flusso ionico per migliorare le previsioni meteorologiche spaziali.

Studiando i cambiamenti nella composizione ionica durante le sottotempeste, gli scienziati possono determinare con precisione la causa e la regione di queste variazioni. Questa conoscenza migliorerà ulteriormente la precisione delle future previsioni meteorologiche spaziali, a vantaggio di varie applicazioni che si basano sui sistemi di comunicazione e navigazione satellitare.

In conclusione, lo studio condotto dagli scienziati dell'Istituto indiano di geomagnetismo offre preziose informazioni sulle tempeste secondarie nella magnetosfera terrestre e sulla loro rilevanza per le previsioni meteorologiche spaziali. I risultati contribuiscono a una migliore comprensione della dinamica del plasma nel Geospazio e aprono la strada a previsioni più accurate dei fenomeni meteorologici spaziali in futuro.

Fonte:

– Istituto Indiano di Geomagnetismo (IIG)

– Progressi nel giornale di ricerca spaziale