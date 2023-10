Uno studio esplora la turbolenza su larga scala nella galassia NGC 6946

Astronomi indiani hanno condotto uno studio per indagare la turbolenza su larga scala nel mezzo interstellare (ISM) della galassia a spirale NGC 6946. I risultati di questo studio, pubblicati sul server di prestampa arXiv, forniscono informazioni sulla natura di questo fenomeno. fenomeno.

La turbolenza nell’ISM gioca un ruolo cruciale in vari processi come la formazione stellare, la stabilità delle nubi molecolari e il comportamento dei raggi cosmici. Nonostante numerosi studi, il meccanismo responsabile della generazione di questa turbolenza rimane poco compreso.

NGC 6946 è una brillante galassia a spirale situata a circa 19.2 milioni di anni luce di distanza. I ricercatori hanno analizzato i dati del Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) e dell’HI Near Galaxy Survey (THINGS) per osservare più da vicino la turbolenza in NGC 6946. Hanno utilizzato lo stimatore del momento di visibilità (VME) per misurare la turbolenza di NGC XNUMX. densità della colonna dell'idrogeno atomico (HI) e spettro di potenza della velocità turbolenta della linea di vista.

I risultati dello studio rivelano la presenza di una cascata di energia su larga scala nel disco di NGC 6946. Gli indici della legge di potenza indicano che il meccanismo che guida la turbolenza in questa galassia è una combinazione di forzanti compressive e solenoidali. I ricercatori ritengono che il campo magnetico di NGC 6946, in particolare i campi magnetici tra i bracci noti come bracci magnetici, svolgano un ruolo significativo nel determinare la turbolenza su larga scala. Si ritiene che queste strutture magnetiche siano il risultato di dinamiche turbolente nel disco.

Gli autori dello studio sottolineano l’importanza di condurre ulteriori indagini sulla natura della turbolenza nell’ISM. Suggeriscono di misurare la cascata di turbolenza in un numero maggiore di galassie e di interpretare i risultati con simulazioni numeriche per migliorare la nostra comprensione.

Fonte:

– Meera Nandakumar et al, Cascata di turbolenza su larga scala nella galassia a spirale NGC 6946, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.02661

– Phys.org