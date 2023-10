Il mistero delle onde fischianti su Venere: niente temporali, ma qualcos'altro?

By

Nel 1978, la sonda spaziale Pioneer Venus rilevò migliaia di onde sibilanti sopra la superficie di Venere. I fischi sono onde elettromagnetiche che durano circa mezzo secondo. Sono tipicamente associati ai temporali sulla Terra. Tuttavia, la scoperta dei fischiatori su Venere ha acceso un dibattito sulla presenza di temporali sul gemello della Terra.

Un recente sorvolo della Parker Solar Probe nel 2021 ha fornito agli scienziati l'opportunità di studiare l'atmosfera di Venere utilizzando strumenti sensibili. Le osservazioni della sonda hanno rivelato che le onde sibilanti su Venere si stavano propagando verso il basso dall’atmosfera anziché verso l’alto e verso l’esterno, come osservato nei temporali con fulmini sulla Terra.

Questa scoperta suggerisce che i fulmini non sono comuni nell’atmosfera venusiana, nonostante le sue condizioni inospitali. Tuttavia, la domanda rimane: cosa sta causando le onde sibilanti? Gli scienziati ritengono che la causa sottostante potrebbe essere la riconnessione magnetica, in cui le linee tortuose del campo magnetico si ricompongono.

Anche se la causa esatta dei fischi è ancora sconosciuta, la nuova ricerca fornisce dati preziosi per aiutare a risolvere il dibattito sui fulmini su Venere. I risultati di questo studio sono in linea con una precedente ricerca condotta nel 2021, che anch’essa non ha rilevato alcuna onda radio proveniente dall’attività dei fulmini su Venere.

Il documento di ricerca che descrive in dettaglio questi risultati è stato pubblicato su Geophysical Research Letters. L'autrice principale dello studio, Harriet George, spera che con i nuovi dati disponibili il dibattito sui fulmini su Venere possa finalmente essere risolto.

Sono necessarie ulteriori indagini per comprendere appieno il fenomeno delle onde sibilanti su Venere. Tuttavia, questi risultati fanno luce sulle condizioni atmosferiche del nostro pianeta vicino e approfondiscono la nostra comprensione dell’affascinante mondo di Venere.

Fonte:

– Lettere di ricerca geofisica: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL093351

– Credito immagine: NASA/JPL