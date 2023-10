Uno studio rivela la tendenza verso modelli di macchie oculari più grandi e meno numerose sulle farfalle

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Istituto Leibniz per l’analisi dei cambiamenti della biodiversità (LIB) in collaborazione con scienziati in Messico, Brasile e Stati Uniti ha identificato un modello di ocelli più grandi e meno numerosi sulle ali delle farfalle tropicali. Le macchie oculari sono modelli di colore sulle ali delle farfalle che ricordano gli occhi dei vertebrati e servono come meccanismo di difesa contro i predatori.

Lo studio si è concentrato su un gruppo di farfalle chiamate Eunica, che presentano un'ampia variazione nel numero e nella dimensione degli ocelli sulla parte inferiore delle ali. Attraverso l'analisi del DNA e l'osservazione dei tratti morfologici, i ricercatori hanno scoperto una tendenza verso ocelli più grandi e meno all'interno di questo gruppo. Questa tendenza solleva interrogativi sulle ragioni evolutive dietro la perdita degli ocelli e l'allargamento di quelli specifici.

I ricercatori ipotizzano che un grande ocello possa essere più intimidatorio per i potenziali predatori rispetto a diversi ocelli più piccoli. Si suggerisce che la selezione naturale possa portare ad un aumento delle dimensioni degli ocelli e alla perdita di ocelli più piccoli in determinate condizioni. L'effetto di questo cambiamento evolutivo può variare a seconda dell'habitat delle farfalle.

Sebbene lo studio si sia concentrato sui gruppi di farfalle tropicali, i risultati potrebbero potenzialmente applicarsi anche alle farfalle di altre regioni. I ricercatori ritengono che i risultati contribuiscano a una più ampia comprensione della natura e dei processi evolutivi. Le farfalle, note per la loro attrattiva, svolgono un ruolo significativo come “specie bandiera” che attirano l’attenzione su questioni importanti come la conservazione delle specie e la protezione dell’ambiente.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Cladistics, fornisce preziose informazioni sull’evoluzione morfologica delle farfalle ed evidenzia la complessa relazione tra macchie oculari, iridescenza delle ali e altri tratti di questi insetti.

Fonte: Ivonne J. Garzón-Orduña et al, Diversità del modello alare nelle farfalle Eunica (Nymphalidae: Biblidinae): l'analisi filogenetica implica tendenze adattative disaccoppiate nel dimorfismo sessuale dorsale e nell'evoluzione dell'occhio ventrale, Cladistica (2023).

Citazione: "Lo studio identifica la tendenza verso modelli di macchie oculari più grandi e meno numerose sulle farfalle" - Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels