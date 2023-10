Uno studio rileva che la contaminazione di nanoplastiche e metalli minaccia gli ecosistemi di acqua dolce

By

Un recente studio internazionale condotto da ricercatori dell'Università di Coimbra ha evidenziato i rischi associati alla contaminazione di nanoplastiche e metalli negli ecosistemi di acqua dolce, si legge in un comunicato stampa dell'università. Lo studio si è concentrato sulla cocontaminazione delle acque dolci e sull'impatto delle nanoplastiche funzionalizzate sui funghi acquatici in presenza di metalli. Il gruppo di ricerca, in collaborazione con la Harcourt Butler Technical University e la Konkuk University, ha pubblicato il proprio studio sulla rivista Environmental Pollution.

I ricercatori hanno sottolineato l'importanza di comprendere gli effetti combinati degli inquinanti sugli organismi a causa della loro inevitabile coesistenza. Le nanoplastiche sono frammenti di plastica di dimensioni inferiori a 1,000 nanometri e sono comunemente utilizzati in vari settori come quello farmaceutico, cosmetico e dei prodotti per la pulizia.

Le acque dolci sono particolarmente vulnerabili ai contaminanti poiché fungono da interfaccia tra gli ambienti terrestri e acquatici. Le attività minerarie contribuiscono alla presenza di metalli nei sistemi di acqua dolce, portando alla coesistenza di metalli con contaminanti emergenti come le nanoplastiche. Gli ifomiceti acquatici, una tipologia di funghi, svolgono un ruolo cruciale nella decomposizione della materia organica nei piccoli corsi d'acqua, facilitando il trasferimento di energia e nutrienti attraverso la catena alimentare.

Durante i test di laboratorio condotti per lo studio, sono state utilizzate concentrazioni realistiche di nanoplastiche, tra cui polistirene regolare e carbossilati, insieme al rame per valutare i loro effetti combinati sui processi cellulari e sulla crescita dell’ipomicete acquatico Articulospora tetracladia. I risultati hanno mostrato che l’esposizione a trattamenti contenenti nanoplastiche funzionalizzate e rame ha portato a stress ossidativo, rottura della membrana plasmatica e soppressione della crescita del fungo.

Questi risultati si aggiungono al crescente corpus di ricerche che evidenziano i pericoli delle nanoplastiche e della contaminazione da metalli negli ecosistemi di acqua dolce. Studi precedenti hanno dimostrato l’abbondanza di microplastiche nei corpi idrici e i loro potenziali rischi per la salute. Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni circa la presenza di batteri resistenti agli antibiotici accumulati nelle microplastiche nei sistemi acquatici.

Sta diventando sempre più chiaro che è necessario adottare misure per affrontare la contaminazione degli ecosistemi di acqua dolce, in particolare attraverso la regolamentazione e la riduzione dell’inquinamento da nanoplastiche e metalli. La preservazione di questi ambienti è essenziale per la salute generale degli ecosistemi e il benessere degli organismi acquatici.

Fonte: LUSA