Nuove prove suggeriscono che la formazione della Luna abbia lasciato reliquie nel mantello profondo

Scienziati cinesi e statunitensi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che introduce una nuova prospettiva sulla formazione della Luna. Una recente ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, propone che due enormi oggetti sepolti nel profondo mantello terrestre potrebbero essere i resti della creazione della Luna circa 4.5 miliardi di anni fa.

In linea con la teoria prevalente, gli scienziati ipotizzano che la Luna si sia formata dopo che un pianeta delle dimensioni di Marte chiamato Theia si è scontrato con Gaia o con la Terra primordiale. Questa violenta collisione ha spinto lo strato superiore della Terra nello spazio, dove i frammenti alla fine si sono coalizzati per dare origine alla Luna.

Il team internazionale, composto da ricercatori del California Institute of Technology, dell’Arizona State University e dell’Osservatorio Astronomico di Shanghai (SHAO), ha offerto prove convincenti a sostegno di questa ipotesi. Essi ipotizzano che al di sotto del continente africano e dell'Oceano Pacifico esistano due anomalie di dimensioni considerevoli e basse velocità sismiche nel mantello più basso della Terra. Queste anomalie, secondo loro, potrebbero derivare dai materiali del mantello di Theia (denominati TMM), che possiedono intrinsecamente una densità dal 2 al 3.5% maggiore di quella del mantello della proto-Terra.

Attraverso simulazioni di impatti colossali, il team ha rivelato che una porzione del mantello di Theia si è potenzialmente fusa con il solido mantello inferiore della proto-Terra, che è persistito all’interno, in seguito all’evento cataclismico che ha formato la Luna.

Una caratteristica sorprendente dei resti di Theia, simili alle rocce lunari, è il loro alto contenuto di ferro, che conferisce loro una composizione più densa rispetto all'ambiente circostante. In seguito all’impatto, queste dense masse, che si estendono per decine di chilometri, probabilmente affondarono e si accumularono in cumuli termochimici in cima al nucleo della Terra, sopravvivendo infine fino ai giorni nostri. Gli scienziati sostengono che questo processo rappresenta una conseguenza naturale del gigantesco impatto che ha generato la Luna.

Le implicazioni di questa scoperta vanno oltre la scienza lunare. Offre ai ricercatori una lente innovativa attraverso la quale comprendere la struttura interna della Terra, la sua evoluzione a lungo termine e persino la formazione del sistema solare interno. Inoltre, il coautore Deng Hongping di SHAO suggerisce che questo studio potrebbe fornire preziose informazioni sull’abitabilità degli esopianeti oltre il nostro sistema solare.

FAQ:

D: Qual è la teoria prevalente sulla formazione della Luna?

R: La teoria prevalente suggerisce che la Luna si sia formata dopo che un pianeta delle dimensioni di Marte chiamato Theia si è scontrato con Gaia o con la Terra primordiale.

D: Quali prove supportano l'ipotesi della formazione della Luna nel mantello profondo della Terra?

R: La presenza di due anomalie delle dimensioni di un continente con basse velocità sismiche nel mantello più basso, rispettivamente sotto il continente africano e l'Oceano Pacifico, è vista come una possibile prova della fusione dei materiali del mantello di Theia con il mantello terrestre dopo la formazione della Luna.

D: Come potrebbero le reliquie di Theia sopravvivere fino ai giorni nostri?

R: In seguito al gigantesco impatto, dense masse di resti di Theia affondarono e si accumularono in cumuli termochimici in cima al nucleo della Terra, dove probabilmente sono persistiti fino ai giorni nostri.