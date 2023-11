Approfondimenti sul buco dell’ozono antartico: svelare fattori complessi

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Otago ha gettato nuova luce sul buco dell’ozono antartico e sulle sue dimensioni e profondità persistenti negli ultimi quattro anni. Contrariamente alla credenza popolare, i clorofluorocarburi (CFC) potrebbero non essere gli unici responsabili dell’allarmante riduzione dello strato di ozono.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, ha esaminato i cambiamenti mensili e giornalieri dei livelli di ozono a varie altitudini e latitudini nel buco dell'ozono antartico dal 2004 al 2022. L'autrice principale Hannah Kessenich, Ph.D. candidato al Dipartimento di Fisica, ha rivelato che non solo il buco dell’ozono si è espanso in termini di area, ma è anche diventato significativamente più profondo durante la primavera rispetto a quasi due decenni fa.

I ricercatori hanno stabilito collegamenti sorprendenti tra la diminuzione dell’ozono e i cambiamenti nell’aria che entra nel vortice polare sopra l’Antartide. Ciò suggerisce che i recenti grandi buchi dell’ozono non possono essere attribuiti esclusivamente ai CFC. Mentre il Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono regola la produzione e il consumo di sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono dal 1987, lo studio evidenzia la presenza di altri fattori complessi che contribuiscono al buco dell’ozono.

Kessenich ha sottolineato che, sebbene siano stati compiuti progressi significativi nell’affrontare la riduzione dell’ozono legata ai CFC, il buco dell’ozono in Antartide è stato tra i più grandi mai registrati negli ultimi tre anni, con due dei cinque anni precedenti che hanno registrato dimensioni notevoli. In effetti, il buco dell’ozono del 2023 ha già superato le dimensioni dei tre anni precedenti, coprendo oltre 26 milioni di km2, quasi il doppio dell’area dell’Antartide.

Comprendere la variabilità dell’ozono è fondamentale a causa della sua significativa influenza sul clima nell’emisfero meridionale. Il buco dell’ozono antartico interagisce con il delicato equilibrio atmosferico, influenzando i modelli dei venti e il clima superficiale, che possono avere ripercussioni locali. Kessenich ha spiegato che, sebbene il buco dell’ozono sia separato dagli effetti dei gas serra sul clima, svolge un ruolo fondamentale nella distribuzione della luce UV e nell’immagazzinamento del calore nell’atmosfera.

Affrontando le preoccupazioni sui raggi UV estremi, Kessenich ha rassicurato i cittadini neozelandesi che il buco dell’ozono antartico generalmente non si estende sopra il paese, poiché è situato principalmente direttamente sopra l’Antartide e il Polo Sud. Ciò pone i neozelandesi a un rischio minore di una maggiore esposizione ai raggi UV.

Nel complesso, questo studio serve a ricordare che la complessa dinamica del buco dell’ozono in Antartide richiede un monitoraggio e una comprensione continui. Sebbene la regolamentazione dei CFC abbia prodotto risultati positivi, è essenziale indagare e affrontare i molteplici fattori in gioco per gestire e mitigare efficacemente l’impatto del buco dell’ozono sul clima e sui modelli meteorologici regionali.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa causa il buco dell’ozono in Antartide?

Il buco dell’ozono antartico è principalmente attribuito alla presenza di clorofluorocarburi (CFC) e altre sostanze che riducono lo strato di ozono. Tuttavia, questo recente studio suggerisce che anche altri fattori complessi, oltre ai CFC, potrebbero contribuire al buco dell’ozono.

2. Il buco dell’ozono è migliorato?

Sebbene il Protocollo di Montreal abbia regolamentato con successo la produzione e il consumo di sostanze chimiche che distruggono l’ozono, lo studio rivela che il buco dell’ozono in Antartide è rimasto notevolmente grande negli ultimi quattro anni e ha addirittura superato i record precedenti in termini di dimensioni.

3. In che modo il buco dell'ozono influisce sul clima?

Il buco dell’ozono ha effetti a valle sui modelli dei venti e sul clima superficiale nell’emisfero meridionale. Può avere un impatto sulle condizioni meteorologiche locali e avere implicazioni sulla distribuzione del calore nell’atmosfera.

4. Esiste il rischio di una maggiore esposizione ai raggi UV a causa del buco dell'ozono?

Sebbene il buco dell’ozono possa causare livelli UV estremi sull’Antartide, generalmente non si estende in modo significativo sopra regioni come la Nuova Zelanda. Gli individui in tali aree non devono preoccuparsi di applicare ulteriore protezione solare a causa dell'impatto diretto del buco dell'ozono.

[Fonte: Università di Otago]