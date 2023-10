Persone con HIV a maggior rischio di reinfezione da COVID-19, risultati di uno studio

Un nuovo studio condotto dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) rivela che gli individui con HIV (PWH) hanno tassi più elevati di reinfezione da COVID-19 rispetto a quelli senza HIV (PWOH).

Lo studio, pubblicato su Emerging Infectious Diseases, ha analizzato i dati di 453,587 adulti di Chicago che sono stati infettati da SARS-CoV-2 dalla loro infezione iniziale fino a maggio 2022. I ricercatori hanno esaminato i risultati dei test COVID-19 e i registri delle vaccinazioni collegati all’Enhanced HIV/ Sistema di segnalazione dell'AIDS.

Lo studio ha rilevato che il 5.3% degli individui positivi al COVID ha subito una reinfezione, di cui il 6.7% di PWH e il 5.2% di PWOH. PWH aveva un tasso di reinfezione di 66 per 1,000 anni-persona, superiore al 50 per 1,000 anni-persona tra i PWOH. Dopo aver aggiustato per altri fattori, PWH ha avuto un tasso significativamente più alto di reinfezione da COVID-19 (1.46 per 1,000 anni-persona) rispetto a PWOH.

È stato osservato che tra gli individui che hanno subito una reinfezione, i PWH tendevano ad essere più anziani (con un’età media di 43 anni) rispetto ai PWOH (con un’età media di 36 anni). Inoltre, le persone con disabilità più probabile erano uomini (79.3% contro 40.9%) e neri (53.7% contro 27.0%). Inoltre, PWH aveva una maggiore probabilità di aver ricevuto la serie vaccinale primaria e il richiamo rispetto a PWOH (19% contro 31.8%). È interessante notare che una percentuale minore di PWH non era vaccinata al momento della prima infezione rispetto a PWOH (22.1% contro 87.5%).

Lo studio evidenzia l’importanza del PWH seguendo il programma di vaccinazione raccomandato contro il COVID-19, inclusa la somministrazione di dosi di richiamo, per mitigare il rischio di reinfezione da SARS-CoV-2. Dei residenti che hanno ricevuto il vaccino prima della prima infezione, il 54.2% aveva completato la serie primaria di vaccini Pfizer/BioNTech. Tra gli individui che hanno subito una reinfezione, il 39.6% aveva completato la serie primaria ma non aveva ancora ricevuto il richiamo.

Indipendentemente dall’ondata di varianti e dal trimestre solare, PWH ha costantemente mostrato un tasso di reinfezione più elevato rispetto a PWOH. La più alta incidenza di reinfezione tra gli PWH si è verificata durante la predominanza del ceppo Omicron, con 50 casi ogni 1,000 anni-persona. Nel complesso, è stato segnalato un eccesso di 16 reinfezioni ogni 1,000 anni-persona tra gli PWH.

Per prevenire le reinfezioni da SARS-CoV-2, gli autori sottolineano che PWH dovrebbe aderire al programma vaccinale raccomandato per COVID-19, comprese le dosi di richiamo.

Fonte:

– Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC)

– Rivista sulle malattie infettive emergenti