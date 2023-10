Utilizzo della fluorescenza della clorofilla indotta dal sole per misurare gli effetti dell'ozono sulle piante di soia

I ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e dell’USDA Agricultural Research Service hanno utilizzato la fluorescenza della clorofilla (SIF) indotta dal sole per esaminare l’impatto degli elevati livelli di ozono (O3) sulle piante di soia. Lo studio, pubblicato sul Journal of Experimental Botany, mira a comprendere in che modo gli inquinanti atmosferici, come l’ozono, influenzano le colture e l’approvvigionamento alimentare mondiale.

Le misurazioni SIF sono diventate uno strumento importante per rilevare lo stress delle piante negli ultimi dieci anni. Le piante assorbono la luce solare per la fotosintesi e l'energia in eccesso viene rilasciata sotto forma di calore e di un debole bagliore chiamato fluorescenza, invisibile all'occhio umano. I ricercatori hanno utilizzato il SIF per studiare i processi fotosintetici e valutare gli effetti di fattori come l'anidride carbonica (CO2) e la temperatura sulle piante.

In questo studio, il team ha utilizzato il SIF per misurare l’impatto di alti livelli di ozono sulle piante di soia. L’ozono è un inquinante atmosferico dannoso che comporta un costo significativo per gli agricoltori. I ricercatori hanno condotto l’esperimento presso la struttura SoyFACE, che consente loro di studiare gli effetti dell’inquinamento da ozono sul campo. Sono stati utilizzati sistemi spettroscopici portatili per misurare i livelli di SIF sia nei terreni di controllo che nei terreni con livelli elevati di ozono.

I risultati hanno mostrato che l’aumento dei livelli di ozono ha portato ad una diminuzione del SIF, indicando lo stress delle piante. I ricercatori hanno misurato anche altri aspetti della fotosintesi, come il trasporto degli elettroni e lo scambio di gas fogliari, oltre al SIF. La diminuzione del SIF ha confermato che funge da indicatore affidabile di stress.

Uno dei vantaggi del SIF è la sua scalabilità. I ricercatori stanno attualmente esplorando l’uso del SIF su scala più ampia, con l’obiettivo di monitorare la fotosintesi nelle regioni di tutto il mondo utilizzando i satelliti. Comprendere la relazione meccanicistica tra SIF e fotosintesi è essenziale per utilizzare questo metodo su scala regionale o globale.

Utilizzando il SIF per monitorare la fotosintesi e la crescita delle piante, gli agricoltori possono stimare la resa dei raccolti e prendere decisioni informate sulle pratiche agricole. Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione di come gli inquinanti atmosferici influenzano le colture e fornisce preziose informazioni per una produzione alimentare sostenibile.

Fonte:

– Dynamite News: “I ricercatori utilizzano il SIF per misurare l’effetto dell’elevato ozono sulle piante di soia”

– Journal of Experimental Botany: “La fluorescenza della clorofilla indotta dal sole come indicatore di stress nelle colture”