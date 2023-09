Secondo uno studio, l'aggiunta di applicazioni sanitarie mobili ai dispositivi indossabili produce risultati contrastanti per quanto riguarda i livelli di attività fisica

Un recente rapporto condotto da Michigan Medicine ha rilevato che l’aggiunta di un’applicazione mobile per la salute ai dispositivi indossabili, come gli smartwatch, produce risultati contrastanti quando si tratta di migliorare i livelli di attività fisica. Lo studio, noto come Virtual AppLication-supported Environment To Aumentare l’esercizio fisico (VALENTINE), ha confrontato i livelli di attività fisica dei pazienti arruolati in un programma di riabilitazione cardiaca che hanno ricevuto un intervento sanitario mobile con quelli di quelli che non lo hanno fatto.

Lo studio ha coinvolto oltre 200 partecipanti, di cui la metà ha ricevuto un intervento sanitario mobile che consisteva in un'applicazione che consentiva il monitoraggio delle attività e la definizione degli obiettivi, nonché messaggi di testo personalizzati per promuovere l'attività fisica. I messaggi di testo sono stati progettati per essere altamente pertinenti all'ambiente di ciascun partecipante e hanno preso in considerazione fattori come il tempo, l'ora del giorno e il giorno della settimana.

I risultati, pubblicati sulla rivista npj Digital Medicine, hanno mostrato che non vi è stato alcun aumento significativo dei livelli di attività fisica in generale per i pazienti che hanno ricevuto l’intervento di salute mobile su tutti i tipi di smartwatch. Tuttavia, si è verificato un notevole aumento della distanza percorsa in sei minuti, una misura della capacità funzionale, per gli utenti Fitbit a tre mesi, sebbene questo aumento non sia stato mantenuto a sei mesi. Non è stato riscontrato alcun cambiamento significativo nella distanza percorsa a piedi in sei minuti per gli utenti di Apple Watch a sei mesi.

Lo studio suggerisce che l’intervento non ha avuto un impatto a lungo termine sui livelli di attività fisica sostenuto nel tempo, ma potrebbe avere effetti intermedi o specifici del dispositivo. I risultati indicano anche che sono necessarie ulteriori analisi per determinare quali tipi di messaggi di testo personalizzati sono più efficaci per i diversi gruppi di pazienti. Queste informazioni verranno utilizzate per progettare futuri interventi di salute digitale che forniscano ai partecipanti i messaggi di testo più efficaci.

In conclusione, questo studio rappresenta un passo significativo nella comprensione del modo migliore per utilizzare gli interventi sanitari mobili a beneficio dei pazienti e migliorare i livelli di attività fisica. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per ottimizzare l’uso di queste tecnologie e ottenere cambiamenti duraturi nel comportamento.

Fonte: Michigan Medicine – Università del Michigan

Riferimento alla rivista: Golbus, JR, et al. (2023). Uno studio randomizzato di un intervento sanitario mobile per migliorare la riabilitazione cardiaca. npj Medicina Digitale. doi.org/10.1038/s41746-023-00921-9.