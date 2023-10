Uno studio rileva che l'affiliazione religiosa non influisce sull'uso della pornografia online in Germania

Un recente studio pubblicato su Archives of Sexual Behavior ha esplorato la relazione tra appartenenza religiosa e uso della pornografia online in Germania. I ricercatori hanno utilizzato i dati del panel di monitoraggio web combinati con i dati del sondaggio per ottenere informazioni dettagliate sui comportamenti online di diversi gruppi religiosi.

Contrariamente agli studi precedenti che suggerivano una forte correlazione tra religiosità e uso della pornografia, i risultati indicano che i cattolici tedeschi, i protestanti e le persone non affiliate alla religione hanno la stessa probabilità di usare la pornografia online. D’altro canto, i membri di religioni minoritarie, come i musulmani o i cristiani ortodossi, hanno meno probabilità di dedicarsi alla pornografia online.

Lo studio ha anche rivelato risultati contrastanti rispetto alle ricerche condotte in altri paesi. In Germania, essere protestante o cattolico non riduce significativamente la probabilità di utilizzo della pornografia online, a differenza di paesi come gli Stati Uniti. I ricercatori ipotizzano che questa differenza possa essere attribuita agli atteggiamenti relativamente più liberali dei cristiani tedeschi.

Un limite della ricerca precedente su questo argomento è che si basava fortemente sull’auto-segnalazione attraverso sondaggi, che possono essere soggetti a pregiudizi e imprecisioni. L'uso dei dati del pannello di monitoraggio web fornisce una misurazione più obiettiva e accurata dei comportamenti online degli individui, compreso l'uso della pornografia.

I ricercatori suggeriscono che i risultati di questo studio mettono in discussione le ipotesi precedenti ed evidenziano l'importanza di utilizzare metodi alternativi, come il web tracking, per studiare argomenti delicati come la pornografia online. Facendo affidamento sui dati di tracciamento web, i ricercatori possono aggirare le limitazioni associate ai dati auto-riportati, garantendo una comprensione più completa delle effettive attività online delle persone.

Nel complesso, questo studio contribuisce alla nostra comprensione della relazione tra affiliazione religiosa e uso della pornografia online in Germania. Sottolinea la necessità di una ricerca sfumata che consideri le differenze culturali e religiose nell’esaminare tali comportamenti.

Fonte: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

