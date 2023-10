Un nuovo studio rivela potenziali benefici più ampi della rivaccinazione con BCG

Un recente studio condotto da immunologi del St John's Research Institute (SJRI) ha fatto luce sui potenziali benefici più ampi della rivaccinazione con bacillo Calmette-Guerin (BCG) negli adulti. Il BCG è un vaccino vivo attenuato utilizzato per il controllo della tubercolosi (TBC), in particolare nei paesi endemici per la tubercolosi. L’efficacia del BCG nel controllo della tubercolosi diminuisce con l’età, portando all’esplorazione della rivaccinazione con BCG negli adulti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica iScience, si è concentrato sulla comprensione dei meccanismi immunitari addestrati indotti dal BCG. Gli immunologi hanno rivaccinato operatori sanitari giovani e sani con BCG e hanno osservato nel tempo le risposte delle loro cellule immunitarie a vari segnali di agenti patogeni. I risultati hanno rivelato che dopo la rivaccinazione, le cellule immunitarie note come monociti hanno risposto in modo più efficace e robusto alle sfide batteriche, fungine e virali rispetto alle cellule degli stessi soggetti misurate prima della rivaccinazione.

È interessante notare che questa risposta immunitaria potenziata non è stata osservata negli individui che non avevano ricevuto rivaccinazione con BCG. Al di là del fenomeno di rafforzamento dell’immunità, lo studio ha dimostrato che la rivaccinazione con BCG potrebbe programmare i globuli bianchi circolanti per mostrare una risposta immunitaria controllata ed equilibrata, in particolare in termini di espressione di fattori immunitari che regolano l’infiammazione.

Secondo la professoressa Annapurna Vyakarnam, che ha condotto lo studio, questa ricerca indica un potenziale secondo vantaggio della vaccinazione BCG nel promuovere una risposta immunitaria controllata omeostaticamente. La teoria suggerisce che il BCG ricollega un’importante cellula immunitaria chiamata monocita a livello epigenetico, permettendole di rispondere rapidamente non solo al Mycobacterium tuberculosis ma anche ad altri organismi infettivi. Questo nuovo paradigma, noto come “immunità innata addestrata”, ha implicazioni che vanno oltre il controllo della tubercolosi.

Gli scienziati che guidano questo programma ritengono che la capacità del BCG di ricablare il sistema immunitario e promuovere una risposta immunitaria equilibrata sia scientificamente affascinante e potenzialmente importante. Un’immunità ben sintonizzata è fondamentale per mitigare le conseguenze a lungo termine di una risposta immunitaria esagerata. I ricercatori sperano che ulteriori finanziamenti aiuteranno a scoprire l’impatto meccanicistico più ampio della rivaccinazione con BCG sulle infezioni e sull’immunità, soprattutto nelle popolazioni vulnerabili come i giovani, gli anziani e quelli con malattie croniche.

FAQ:

D: Cos'è BCG?

R: BCG sta per Bacille Calmette-Guerin, che è un vaccino vivo attenuato utilizzato per il controllo della tubercolosi (TBC).

D: Quali sono stati i risultati dello studio?

R: Lo studio ha scoperto che la rivaccinazione con BCG ha migliorato la reattività delle cellule immunitarie chiamate monociti alle sfide batteriche, fungine e virali, rispetto alle cellule di individui che non erano stati rivaccinati.

D: Cos’è l’immunità innata addestrata?

R: L'immunità innata addestrata si riferisce al concetto secondo cui il BCG ricollega le cellule immunitarie, in particolare i monociti, per rispondere rapidamente non solo al Mycobacterium tuberculosis ma anche ad altri organismi infettivi.

D: Perché questa ricerca è importante?

R: Questa ricerca suggerisce che la rivaccinazione con BCG può avere benefici più ampi oltre il controllo della tubercolosi, promuovendo potenzialmente una risposta immunitaria controllata ed equilibrata. La comprensione di questi meccanismi può avere implicazioni sull’infezione e sull’immunità in diverse popolazioni.

