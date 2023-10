Risultati allarmanti: il 40% delle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide si è ridotto di volume in 25 anni

Uno studio recente, che utilizza principalmente informazioni provenienti dalle missioni satellitari CryoSat e Copernicus Sentinel-1 dell'ESA, ha rivelato notizie preoccupanti sulla condizione delle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide. La ricerca indica che il 40% di questi scaffali galleggianti ha subito una significativa diminuzione del volume negli ultimi 25 anni. Sebbene ciò evidenzi il crescente impatto del cambiamento climatico sul continente più meridionale, lo stato del deterioramento del ghiaccio è complesso.

Lo studio, finanziato dal programma Earth Observation Science for Society dell’ESA e pubblicato sulla rivista Science Advances, ha utilizzato 100,000 immagini radar satellitari per condurre una valutazione completa dello stato di salute delle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide. Queste estese estensioni galleggianti della calotta glaciale del continente sono vitali per stabilizzare i ghiacciai della regione agendo come supporti e rallentando il flusso di ghiaccio nell’oceano.

Il gruppo di ricerca, guidato da scienziati dell’Università di Leeds, ha scoperto che 71 delle 162 piattaforme di ghiaccio che circondano l’Antartide sono diminuite di volume, portando al rilascio di circa 67 trilioni di tonnellate di acqua di fusione nell’oceano. Inoltre, l’afflusso di acqua dolce nell’oceano può avere implicazioni sui modelli di circolazione oceanica.

Inoltre, il team ha scoperto che quasi tutte le piattaforme di ghiaccio sul lato occidentale dell’Antartide hanno subito una perdita di ghiaccio, mentre la maggior parte sul lato orientale è rimasta intatta o addirittura è aumentata di massa. Le variazioni nel deterioramento della piattaforma di ghiaccio sono attribuite alla temperatura dell’oceano e alle correnti nelle aree circostanti.

Benjamin Davison, ricercatore presso l’Università di Leeds, ha spiegato: “Esiste un quadro misto del deterioramento della piattaforma di ghiaccio, e questo ha a che fare con la temperatura dell’oceano e le correnti oceaniche intorno all’Antartide”.

Lo studio ha identificato la piattaforma di ghiaccio Getz come una delle regioni più colpite, perdendo 1.9 trilioni di tonnellate di ghiaccio nel periodo di studio di 25 anni. Solo il 5% di questa perdita è dovuta al parto, il processo attraverso il quale grossi pezzi di ghiaccio si staccano dalla piattaforma e cadono nell’oceano. La maggior parte della perdita di ghiaccio è dovuta allo scioglimento alla base della piattaforma di ghiaccio.

Allo stesso modo, la piattaforma di ghiaccio di Pine Island ha subito una perdita di 1.3 trilioni di tonnellate di ghiaccio. Circa un terzo di questa perdita, pari a 450 miliardi di tonnellate, è avvenuta a causa del distacco dei ghiacci, mentre il resto è stato una conseguenza dello scioglimento della piattaforma di ghiaccio.

Questi risultati sottolineano l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e il suo impatto sulle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide. Ulteriori studi saranno essenziali per monitorare i cambiamenti in corso e le potenziali conseguenze per il pianeta.

Fonte:

– Università di Leeds: www.leeds.ac.uk

– ESA: www.esa.int