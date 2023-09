Proprietà meccaniche dei nanonastri MoS2 a strato singolo esplorate con un nuovo metodo di misurazione

Scienziati giapponesi e cinesi hanno condotto uno studio sulle proprietà meccaniche dei nanonastri di bisolfuro di molibdeno (MoS2) a strato singolo con bordi a poltrona. Il team ha utilizzato la microscopia elettronica a trasmissione in situ per studiare il modulo di Young dei nanonastri in funzione della loro larghezza.

I ricercatori hanno scoperto che il modulo di Young dei nanonastri variava inversamente alla loro larghezza, con una maggiore rigidità di legame osservata per i bordi della poltrona. I loro risultati, pubblicati sulla rivista Advanced Science, contribuiscono a una migliore comprensione della risposta meccanica dei nanonastri, che è fondamentale per la loro applicazione in dispositivi elettronici, sensori e catalizzatori.

Tradizionalmente, i cristalli di quarzo sono stati utilizzati come risonatori meccanici nella tecnologia dei sensori. Tuttavia, vi è un crescente interesse per i nanomateriali avanzati come i nanonastri MoS2 a strato singolo per il loro potenziale come risonatori sottili. Comprendere le proprietà fisiche e chimiche dei bordi dei nanonastri è fondamentale per la loro implementazione pratica in questi dispositivi.

Per misurare le proprietà meccaniche dei nanonastri, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo di misurazione micromeccanica che incorporava un risonatore di estensione della lunghezza (LER) a base di quarzo in un supporto per microscopia elettronica a trasmissione (TEM) in situ. Questo metodo ha consentito misurazioni ad alta precisione stimando la costante elastica equivalente dei nanonastri in base ai cambiamenti nella frequenza di risonanza del LER.

Staccando lo strato più esterno di un multistrato di MoS2 utilizzando una punta di tungsteno, i ricercatori hanno ottenuto un nanonastro di MoS2 a strato singolo con una struttura a bordo poltrona. Hanno determinato la larghezza e la lunghezza del nanonastro dalle immagini TEM e hanno utilizzato lo spostamento di frequenza del LER per calcolare il modulo di Young.

Lo studio ha rivelato che il modulo di Young dei nanonastri variava a seconda della loro larghezza. Per i nastri più larghi, il modulo è rimasto costante, mentre per i nastri più stretti, inferiori a 3 nm di larghezza, aumentava al diminuire della larghezza. I ricercatori hanno attribuito questo a una maggiore rigidità del legame sui bordi rispetto all'interno.

I calcoli della teoria del funzionale della densità hanno supportato le loro osservazioni, indicando che la struttura del bordo a poltrona dei nanonastri ha comportato una maggiore resistenza del bordo a causa della deformazione degli atomi di Mo e del trasferimento di elettroni agli atomi di S.

Comprendere le proprietà meccaniche dei nanonastri di MoS2 ha importanti implicazioni per la progettazione di risonatori meccanici ultrasottili su scala nanometrica. Questi risultati potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nanosensori integrati nei dispositivi di uso quotidiano, come smartphone e orologi, consentendo il monitoraggio in tempo reale dell’ambiente e fornendo valori numerici per il senso del gusto e dell’olfatto.

Fonte: Chunmeng Liu et al, Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single-Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477