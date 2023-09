In che modo le temperature più calde influiscono sugli ecosistemi: uno sguardo più da vicino alla decomposizione

Si prevede che l’aumento delle temperature associato al cambiamento climatico avrà effetti significativi sugli ecosistemi naturali. Mentre alcuni cambiamenti, come i cambiamenti negli areali degli animali, possono essere relativamente semplici, altri saranno più complessi e di vasta portata. In particolare, la decomposizione dei rifiuti vegetali svolge un ruolo cruciale nel ciclo dei nutrienti e nello stoccaggio del carbonio negli ecosistemi. È quindi essenziale comprendere come i tassi di decomposizione siano influenzati dal riscaldamento delle temperature e da altri fattori.

Una recente ricerca condotta da ecologisti dell’Holden Arboretum fa luce sulle interazioni tra piante, microbi e temperature di riscaldamento nell’alterare i tassi di decomposizione in un ecosistema naturale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Functional Ecology, si basa su lavori precedenti che hanno esaminato gli effetti del riscaldamento sperimentale su una prateria. Questa ricerca ha dimostrato che temperature più elevate hanno accelerato la decomposizione spostando la comunità microbica, ma l’hanno rallentata influenzando la comunità vegetale.

Per studiare ulteriormente queste interazioni, il team ha condotto esperimenti di laboratorio in cui ha esaminato come i tassi di decomposizione vengono influenzati quando interagiscono piante, microbi e temperature di riscaldamento. Hanno scoperto che le comunità microbiche e vegetali del suolo interagivano in modi importanti. Ad esempio, la presenza di una specie di erba a decomposizione più lenta ha ridotto la decomposizione, ma questo effetto è stato osservato solo quando nel terreno erano presenti determinati microbi. È interessante notare che, quando i microbi del suolo erano stati esposti al riscaldamento, la presenza di più erba a decomposizione più lenta non rallentava la decomposizione. Ciò suggerisce che la comunità microbica subisce cambiamenti sotto il riscaldamento che la rendono meglio attrezzata per gestire la crescente abbondanza di alcune specie vegetali.

Questi risultati evidenziano la complessità delle interazioni tra riscaldamento, comunità vegetali e comunità microbiche nel determinare i tassi di decomposizione. Sottolineano la necessità di considerare molteplici processi concorrenti al fine di comprendere gli esiti del cambiamento climatico sugli ecosistemi. Svelando i modi intricati in cui il riscaldamento influisce sui diversi elementi dell’ambiente e il modo in cui questi cambiamenti interagiscono tra loro, i ricercatori possono ottenere informazioni dettagliate sugli impatti dei cambiamenti climatici sul mondo. Questa conoscenza è fondamentale per sviluppare strategie efficaci per mitigare e adattarsi agli effetti del riscaldamento delle temperature sugli ecosistemi.

Fonte:

