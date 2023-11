L'impatto senza precedenti dell'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai sulla stratosfera

L'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai il 15 gennaio 2022 ha avuto conseguenze di vasta portata oltre la distruzione immediata causata dagli tsunami in diversi paesi. Un recente studio condotto dalla Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) e dall’Università del Maryland rivela che l’eruzione ha alterato in modo significativo la chimica e la dinamica della stratosfera, portando a perdite record nello strato di ozono attraverso l'emisfero australe.

L’eruzione ha iniettato una quantità straordinaria di vapore acqueo, circa 300 miliardi di libbre, nella stratosfera tipicamente secca. Questa improvvisa introduzione di vapore acqueo ha collocato la stratosfera in un territorio inesplorato, poiché nessuna precedente eruzione vulcanica nella storia satellitare registrata ha rilasciato un volume così massiccio di vapore acqueo nell’atmosfera.

L'iniezione di vapore acqueo, insieme all'anidride solforosa emessa dal vulcano, ha innescato una catena di eventi nella chimica dell'atmosfera. Il biossido di zolfo ha prodotto aerosol di solfato, che hanno facilitato il verificarsi di nuove reazioni chimiche. Queste reazioni chimiche, abbinate alla presenza di vapore acqueo, hanno portato a cambiamenti diffusi nelle concentrazioni di gas e composti, compreso l’ozono.

L’impatto sullo strato di ozono è stato più pronunciato nove mesi dopo l’eruzione, con la riduzione dell’ozono che ha raggiunto livelli senza precedenti nel mese di ottobre. I cambiamenti di temperatura, circolazione e concentrazione di vari composti hanno avuto effetti di vasta portata sulla stratosfera, rendendo questa eruzione la più grande esplosione mai registrata nell'atmosfera.

Guardando al futuro, i ricercatori intendono continuare a monitorare l’impatto del vulcano per tutto il 2023 e oltre. Si prevede che gli elevati livelli di vapore acqueo persisteranno nella stratosfera per diversi anni, amplificando potenzialmente le perdite di ozono nell’Antartico mentre il vapore si sposta dai tropici al polo dell’emisfero meridionale.

Questa ricerca innovativa fa luce sulle conseguenze di vasta portata delle eruzioni vulcaniche e sottolinea la necessità di un monitoraggio e di una comprensione continui del loro impatto sulla nostra atmosfera e sul clima. Studiando questi eventi, gli scienziati possono anticipare e mitigare meglio i loro effetti, salvaguardando in definitiva il delicato equilibrio del nostro ambiente.

FAQ

D: Cos'è la stratosfera?

La stratosfera è uno strato dell'atmosfera terrestre situato a circa 8-30 miglia sopra la superficie. È dove risiede lo strato protettivo di ozono.

D: Che impatto ha avuto sulla stratosfera l'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai?

L'eruzione ha iniettato un'enorme quantità di vapore acqueo nella stratosfera, provocando cambiamenti significativi nella sua dinamica e nella sua chimica. Questi cambiamenti hanno portato a perdite senza precedenti nello strato di ozono in tutto l’emisfero meridionale.

D: Cosa sono gli aerosol di solfato?

Gli aerosol di solfato sono minuscole particelle composte da composti di solfato. Svolgono un ruolo cruciale nella chimica dell’atmosfera e possono influenzare il clima e la qualità dell’aria.

D: Per quanto tempo persisteranno i livelli elevati di vapore acqueo nella stratosfera?

Si prevede che il vapore acqueo rimarrà elevato nella stratosfera per diversi anni, amplificando potenzialmente le perdite di ozono nell’Antartico mentre si sposta verso il polo dell’emisfero meridionale.

D: Perché è importante comprendere l’impatto delle eruzioni vulcaniche sull’atmosfera?

Studiare l’impatto delle eruzioni vulcaniche sull’atmosfera aiuta gli scienziati ad anticipare e mitigare meglio gli effetti di questi eventi. Contribuisce anche alla nostra comprensione del cambiamento climatico, della qualità dell’aria e del delicato equilibrio del nostro ambiente.