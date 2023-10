Utilizzo del Deep Learning per comprendere eventi estremi

Un recente studio condotto da ricercatori del College of Engineering and Computer Science della Florida Atlantic University ha esplorato l’uso di tecniche di deep learning per comprendere e spiegare meglio gli eventi estremi nella dinamica dei fluidi. Eventi estremi come inondazioni, forti acquazzoni e tornado possono avere un impatto significativo su problemi scientifici e situazioni pratiche, rendendo fondamentale svelarne le cause sottostanti.

I flussi turbolenti, caratterizzati da andamenti irregolari e imprevedibili, costituiscono la base di eventi estremi. Questi flussi mostrano un’ampia gamma di comportamenti e si sono rivelati difficili da comprendere attraverso le equazioni tradizionali. Per superare questa difficoltà, il gruppo di ricerca ha utilizzato una tecnica di deep learning basata sulla visione artificiale e l’ha adattata per l’analisi non lineare di eventi estremi in flussi turbolenti delimitati da pareti.

Il team ha utilizzato un’architettura di rete neurale chiamata Convolutional Neural Network (CNN) per stimare l’intensità relativa delle strutture di espulsione all’interno delle simulazioni di flusso turbolento. La CNN è stata addestrata senza alcuna conoscenza preliminare delle dinamiche di flusso sottostanti. I ricercatori hanno scoperto che la loro CNN modificata, abbinata a una tecnica multistrato chiamata GradCAM, era efficace nell’identificare e spiegare le fonti di eventi estremi.

I risultati dello studio dimostrano il potenziale del deep learning nell'analisi delle correlazioni non lineari e nell'identificazione delle caratteristiche spaziali salienti nei dati del flusso turbolento. Comprendendo e controllando i flussi turbolenti è possibile realizzare varie applicazioni pratiche, come la riduzione della resistenza aerodinamica sulle navi e l'aumento dell'efficienza nelle infrastrutture dei servizi pubblici.

I risultati di questo studio contribuiscono ad una più ampia comprensione dei flussi turbolenti delimitati da pareti utilizzando tecniche di deep learning. Il quadro modificato CNN-GradCAM è applicabile ad altri domini scientifici, dove identificare le dinamiche spaziali che governano i fenomeni critici è impegnativo. Nel complesso, questa ricerca apre nuove strade per lo studio e la previsione di eventi estremi utilizzando approcci basati sui dati.

Fonte:

– Eric Jagodinski et al, "Identificazione inversa di regioni dinamicamente importanti in flussi turbolenti utilizzando reti neurali convoluzionali tridimensionali", Physical Review Fluids (2023).

– Fornito dalla Florida Atlantic University

– Citazione: Study impiega il deep learning per spiegare gli eventi estremi (2023, 2 ottobre) recuperato il 2 ottobre 2023 da https://phys.org/news/2023-10-employs-deep-extreme-events.html