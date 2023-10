Gli scienziati scoprono i raggi gamma ad altissima intensità provenienti da Pulsar

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria utilizzando l'osservatorio HESS in Namibia. Hanno rilevato i raggi gamma con la più alta intensità mai registrata da una stella morta chiamata pulsar. Questi raggi gamma hanno un livello energetico di 20 teraelettronvolt, ovvero circa 10 trilioni di volte superiore alla luce visibile.

Le pulsar sono resti di stelle esplose in una supernova. Sono incredibilmente densi, con una massa di oltre cinque miliardi di tonnellate racchiuse in uno spazio grande quanto un cucchiaino da tè. Le pulsar emettono fasci di radiazioni elettromagnetiche che ruotano come fari cosmici. Questi raggi producono lampi di radiazioni a intervalli regolari mentre attraversano il nostro sistema solare.

La pulsar Vela, situata nella costellazione della Vela, è la pulsar più luminosa nella banda radio dello spettro elettromagnetico e la sorgente più luminosa di raggi gamma cosmici nella gamma dei gigaelettronvolt (GeV). Tuttavia, utilizzando osservazioni profonde con l’osservatorio HESS, gli scienziati hanno ora scoperto una nuova componente di radiazione a energie ancora più elevate, che raggiungono fino a decine di tera-elettronvolt (TeV).

Questa scoperta mette in discussione la conoscenza precedente delle pulsar e solleva interrogativi sui meccanismi dietro l’accelerazione delle particelle. La comprensione tradizionale dell’accelerazione delle particelle lungo le linee del campo magnetico all’interno della magnetosfera della pulsar non può spiegare completamente queste osservazioni. Gli scienziati propongono che le particelle possano essere accelerate attraverso un processo chiamato riconnessione magnetica oltre il cilindro di luce della pulsar.

La scoperta di questi raggi gamma ad alta energia apre nuove opportunità per lo studio di altre pulsar nella gamma delle decine di teraelettronvolt. Fornisce approfondimenti sui processi di accelerazione estrema in oggetti astrofisici altamente magnetizzati.

Questa ricerca innovativa fa luce sulla natura delle pulsar e approfondisce la nostra comprensione dei fenomeni più energetici dell'universo.

Fonte:

– Astronomia della Natura

– Centro Astronomico Nicolaus Copernicus (CAMK PAN)

– Università del Nord-Ovest del Sud Africa

– Laboratorio di Astroparticelle e Cosmologia (APC).

– Servizio notizie ANI