Raggi gamma di altissima intensità scoperti da una stella morta

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nell’astronomia dei raggi gamma. Utilizzando l’osservatorio HESS in Namibia, hanno rilevato i raggi gamma con la più alta intensità mai osservati da una stella morta conosciuta come pulsar. L'energia di questi raggi gamma è stata misurata a 20 tera-elettronvolt, ovvero circa 10 trilioni di volte quella della luce visibile.

Le pulsar sono i resti di stelle esplose in una supernova. Queste esplosioni lasciano dietro di sé una stella morta con un diametro di soli 20 km, che ruota rapidamente e possiede un forte campo magnetico. Le pulsar emettono fasci di radiazioni elettromagnetiche che ruotano come fari cosmici. Quando questi raggi attraversano il nostro sistema solare, osserviamo lampi regolari di radiazione.

Si ritiene che la fonte di questa radiazione siano gli elettroni veloci che vengono prodotti e accelerati all'interno della magnetosfera della pulsar mentre viaggiano verso il bordo esterno della stella. La magnetosfera è costituita da plasma e campi elettromagnetici che circondano e ruotano con la pulsar. Mentre gli elettroni viaggiano verso l'esterno, acquistano energia e la rilasciano sotto forma di fasci di radiazioni osservati.

La pulsar Vela, situata nella costellazione della Vela, è la pulsar più luminosa nella banda radio dello spettro elettromagnetico. Ruota circa undici volte al secondo ed emette raggi gamma nell'intervallo dei gigaelettronvolt (GeV). Tuttavia, la radiazione termina bruscamente al di sopra di pochi GeV, indicando che gli elettroni raggiungono i limiti esterni della magnetosfera della pulsar e fuggono da essa.

In un recente studio condotto con osservazioni profonde utilizzando HESS, gli scienziati hanno scoperto una nuova componente di radiazione a energie ancora più elevate, che raggiungono fino a decine di tera-elettronvolt (TeV). Questa componente viene osservata agli stessi intervalli dell'intervallo GeV, suggerendo una connessione tra i due. La rilevazione di questi raggi gamma ad altissima energia sfida le attuali teorie sull’accelerazione delle particelle all’interno delle pulsar.

La spiegazione tradizionale, secondo cui le particelle vengono accelerate lungo le linee del campo magnetico all’interno o appena all’esterno della magnetosfera, è insufficiente per spiegare queste osservazioni. I ricercatori propongono che l’accelerazione potrebbe avvenire attraverso un processo chiamato riconnessione magnetica oltre il cilindro leggero. Tuttavia, questo scenario deve affrontare anche delle sfide per spiegare come vengono prodotte radiazioni così estreme.

Questa scoperta apre nuove possibilità per il rilevamento di altre pulsar nell’intervallo delle decine di teraelettronvolt, utilizzando gli attuali e futuri telescopi per raggi gamma più sensibili. Fornisce l’opportunità di migliorare la nostra comprensione dei processi di accelerazione estrema in oggetti astrofisici altamente magnetizzati.

Definizioni:

– Raggi Gamma: radiazione elettromagnetica ad alta energia.

– Pulsar: una stella di neutroni rotante e altamente magnetizzata.

– Supernova: l'esplosione di una stella, che provoca un'esplosione di radiazioni e la formazione di una pulsar.

– Teravolt: unità di energia pari a un trilione di elettronvolt.

– Spettro elettromagnetico: la gamma di tutte le possibili frequenze della radiazione elettromagnetica.

– Magnetosfera: la regione che circonda un oggetto celeste dove il suo campo magnetico domina le interazioni con le particelle cariche.

