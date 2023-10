Il ruolo del MOF nel mantenimento dell'integrità e della funzione mitocondriale

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell'Istituto Max Planck di immunobiologia ed epigenetica, in collaborazione con scienziati delle università di Friburgo e Bonn, ha scoperto l'impatto critico dell'istone acetiltransferasi MOF sulla fisiologia cellulare e sulla funzione al di fuori del nucleo. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Metabolism, rivelano l’importante ruolo dei MOF nel mantenimento dell’integrità mitocondriale attraverso un processo chiamato acetilazione delle proteine.

I mitocondri, spesso definiti le “centrali elettriche” della cellula, svolgono un ruolo cruciale nella produzione di energia cellulare e in vari processi fisiologici. Il complesso controllo del metabolismo cellulare si basa sull’interazione coordinata tra nucleo e mitocondri. Mentre i mitocondri producono metaboliti essenziali richiesti per le richieste energetiche cellulari, la maggior parte dei loro enzimi metabolici sono codificati dal genoma nucleare, rendendo la funzione di questi organelli altamente interdipendente.

Il MOF funge da ponte molecolare tra epigenetica e metabolismo. È un enzima e un classico regolatore epigenetico che acetila le proteine ​​istoniche, promuovendo l'attivazione trascrizionale nel nucleo. In studi precedenti, il MOF e i suoi partner proteici erano stati rilevati nei mitocondri, ma il loro preciso impatto sulla funzione mitocondriale rimaneva sconosciuto.

Il recente studio dimostra che il MOF svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della fisiologia e della funzione mitocondriale. La perdita di MOF e dei suoi membri complessi associati porta a una cascata di difetti mitocondriali, tra cui frammentazione, ridotta densità delle creste e compromissione della fosforilazione ossidativa. I ricercatori hanno identificato un insieme unico di proteine ​​mitocondriali che subiscono cambiamenti nello stato di acetilazione quando viene perso il MOF. Si è scoperto che una di queste proteine, COX17, è un obiettivo importante dell'acetilazione mediata da MOF. L'acetilazione di COX17 stimola la sua funzione, evidenziando il significato dell'acetilazione proteica nella regolazione della fosforilazione ossidativa.

Le implicazioni di questa scoperta sono ampie, poiché questa nuova intuizione sfida il pensiero convenzionale sul ruolo dei fattori epigenetici nella funzione cellulare. L’equilibrio dell’acetilazione delle proteine ​​nei mitocondri può essere un fattore critico nella protezione delle cellule dalla catastrofe metabolica. Inoltre, lo studio fa luce sui percorsi molecolari che guidano le patologie nei disturbi dello sviluppo, offrendo potenziali interventi terapeutici in futuro.

I ricercatori hanno ampliato le loro scoperte dai topi ai pazienti umani con mutazioni nel gene MOF, che presentano difetti mitocondriali e anomalie dello sviluppo. Invertendo parzialmente i difetti respiratori nei fibroblasti derivati ​​​​dal paziente con COX17 acetilato-mimetico o il pool mitocondriale di MOF, sono promettenti potenziali approcci terapeutici.

In conclusione, questo studio evidenzia il ruolo cruciale del MOF nel mantenimento dell'integrità e della funzione mitocondriale. Approfondisce la nostra comprensione di come i regolatori epigenetici come MOF influenzano il metabolismo cellulare e fornisce nuove informazioni sulla relazione tra disfunzione mitocondriale e disturbi dello sviluppo.

Fonte:

– Istituto Max Planck di Immunobiologia ed Epigenetica

– Metabolismo naturale