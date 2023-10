Un nuovo studio rivela “invarianze” idiosincratiche nelle reti neurali

Riepilogo: Un nuovo studio condotto da neuroscienziati del MIT ha scoperto che le reti neurali profonde, note come modelli computazionali, spesso rispondono allo stesso modo a immagini o parole che non hanno alcuna somiglianza con il bersaglio. Quando questi modelli venivano utilizzati per generare un’immagine o una parola a cui rispondevano allo stesso modo di un input specifico, come l’immagine di un orso, la maggior parte di essi generava immagini o suoni irriconoscibili per gli osservatori umani. Ciò suggerisce che questi modelli costruiscono le proprie “invarianze” idiosincratiche e rispondono allo stesso modo a stimoli con caratteristiche molto diverse. I ricercatori ritengono che questi risultati forniscano un nuovo modo per valutare quanto bene questi modelli imitano la percezione sensoriale umana.

Il team di ricerca ha addestrato reti neurali profonde ad analizzare milioni di input e ad apprendere caratteristiche comuni che consentono loro di classificare oggetti o parole con la stessa precisione degli esseri umani. Quando gli esseri umani eseguono compiti di classificazione, imparano a ignorare le caratteristiche che non sono rilevanti per l'identità fondamentale di un oggetto attraverso l'invarianza. Il team ha cercato di determinare se queste reti neurali addestrate sviluppano invarianze simili.

Per testarlo, i ricercatori hanno utilizzato i modelli per generare stimoli che producono la stessa risposta all'interno del modello come stimolo di esempio fornito dai ricercatori. Questi stimoli, noti come “metameri modello”, erano spesso irriconoscibili per gli osservatori umani. Le immagini apparivano come pixel casuali e i suoni somigliavano a rumori incomprensibili. Le immagini sintetizzate dai modelli non sono state classificate nella stessa categoria dell'esempio target originale da parte degli esseri umani.

I risultati suggeriscono che i modelli hanno sviluppato proprie invarianze idiosincratiche, diverse da quelle riscontrate nei sistemi percettivi umani. Ogni modello sembrava sviluppare invarianze uniche, con il risultato che gli stimoli venivano percepiti come gli stessi nonostante le loro differenze per l'occhio umano.

I ricercatori hanno anche scoperto che l'addestramento contraddittorio, una tecnica utilizzata per combattere la limitazione dei modelli di riconoscimento degli oggetti, può rendere i metameri dei modelli leggermente più riconoscibili per gli esseri umani. Tuttavia, i metameri non erano ancora riconoscibili come gli stimoli originali.

Questi risultati offrono una nuova comprensione di come funzionano queste reti neurali e sottolineano l’importanza di valutare quanto bene imitano la percezione umana. Questa ricerca potrebbe contribuire allo sviluppo di modelli computazionali più accurati dei sistemi sensoriali umani.

