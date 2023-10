Nuove prove supportano la precedente occupazione umana nel Nord America

By

Uno studio recente ha fornito ulteriori prove a sostegno della teoria secondo cui gli esseri umani sono apparsi per la prima volta in Nord America molto prima di quanto si credesse in precedenza. Lo studio si è concentrato sulle impronte fossilizzate scoperte nel Parco nazionale di White Sands nel Nuovo Messico, inizialmente datate tra 20,000 e 23,000 anni fa.

Le stime dell'età originale sono state ottenute tramite la datazione al radiocarbonio, ma si temeva che le età potessero essere imprecise a causa della presenza di piante acquatiche nell'area. Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno utilizzato due nuovi approcci per datare le impronte e verificare i risultati iniziali.

In primo luogo, i ricercatori si sono rivolti al polline di conifere, che può essere datato al radiocarbonio senza potenziali problemi. Hanno confrontato le età dei campioni di polline, prelevati dagli stessi strati dei semi originali utilizzati per la datazione, e hanno scoperto che erano statisticamente gli stessi ogni volta. Ciò ha fornito ulteriore fiducia nelle stime dell’età originali.

In secondo luogo, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica di datazione chiamata luminescenza stimolata otticamente, che determina l’ultima volta in cui i grani di quarzo sono stati esposti alla luce solare. Analizzando campioni di quarzo prelevati dagli strati portanti impronte, hanno scoperto che l'età minima era di circa 21,500 anni, supportando ulteriormente i risultati del radiocarbonio.

Le molteplici linee di prova, inclusa la datazione originale al radiocarbonio, il confronto delle età dei pollini e i risultati della luminescenza stimolata otticamente, convergono tutti per supportare un intervallo di età compreso tra 21,000 e 23,000 anni per le impronte. I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di questa convergenza nel fornire un forte sostegno alla precedente occupazione umana del Nord America.

Facendo luce su questo antico periodo della storia umana, questi risultati contribuiscono a una comprensione più profonda delle origini e dei modelli di migrazione dei primi esseri umani. Lo studio dimostra l’importanza della validazione incrociata e di molteplici linee di evidenza nella ricerca scientifica, in particolare nei casi in cui esiste controversia.

Nel complesso, questo studio rafforza in modo significativo la tesi di una precedente presenza umana nel Nord America e sottolinea la necessità di continuare l’esplorazione e l’indagine del nostro antico passato.

– Articolo originale: Jeffrey Pigati, Kathleen Springer, et al. Stime indipendenti dell'età risolvono la controversia sulle antiche impronte umane a White Sands. Scienza. DOI: 10.1126/science.adh5007