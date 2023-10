Asteroide 33 Polimnia: un'entità misteriosa e ultra-densa

I ricercatori dell’Università dell’Arizona a Tucson hanno fatto una scoperta sconcertante mentre studiavano l’asteroide 33 Polyhymnia. Questo asteroide, che prende il nome dalla musa greca degli inni sacri, ha suscitato l'interesse degli astrofisici per la sua incredibile densità. In effetti, 33 Polyhymnia è così denso che gli scienziati ipotizzano che possa essere composto da elementi che non si trovano nella tavola periodica.

La possibilità che gli asteroidi abbiano composizioni sconosciute sulla Terra è particolarmente significativa per coloro che sono coinvolti in attività di estrazione spaziale. Le aziende interessate all’estrazione di metalli preziosi come l’oro dagli asteroidi troverebbero l’esistenza di tali elementi molto intrigante.

In uno studio pubblicato su The European Physical Journal Plus, i ricercatori hanno classificato 33 Polyhymnia come un oggetto ultradenso compatto (CUDO) e hanno scoperto che ha una densità misurata superiore a qualsiasi elemento conosciuto sulla Terra. Essi ipotizzano che questo asteroide possa essere composto da elementi superpesanti precedentemente non identificati dagli esseri umani.

La densità di questi ipotetici elementi sarebbe addirittura maggiore di quella dell’osmio, che è attualmente l’elemento stabile naturale più denso conosciuto. Con un numero atomico di circa 164, questi elementi supererebbero l'osmio in densità.

Il team dell’Università dell’Arizona ha esplorato le proprietà degli elementi con numeri atomici superiori a quelli della tavola periodica. Sebbene abbiano esaminato elementi come l'osmio e altri che sono stati prodotti artificialmente con numeri atomici più elevati, non sono stati in grado di trovarne nessuno con densità di massa che potessero spiegare le osservazioni fatte su 33 Polyhymnia.

I ricercatori hanno proposto che se gli elementi superpesanti fossero sufficientemente stabili, potrebbero potenzialmente esistere all’interno dei nuclei di asteroidi densi come 33 Polyhymnia. Ciò apre affascinanti possibilità per ulteriori esplorazioni e comprensioni della composizione degli asteroidi nel nostro sistema solare.

I recenti sforzi della NASA per studiare e ottenere campioni dagli asteroidi sono in linea con le scoperte dell'Università dell'Arizona. Il riuscito recupero del primo campione di asteroide dall’asteroide Bennu, così come il lancio della navicella spaziale Psyche per studiare l’asteroide metallico Psyche, sottolinea l’importanza di indagare su questi corpi celesti. Queste missioni potrebbero fornire preziose informazioni sulla formazione e sulla composizione degli asteroidi, facendo luce sulla storia antica del nostro sistema solare.

