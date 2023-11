La sorprendente scoperta: l'energia fluisce verso l'esterno dal buco nero M87*

Gli astrofisici dell’Università di Princeton hanno fatto un’osservazione rivoluzionaria che mette alla prova la nostra comprensione dei buchi neri. Contrariamente alla credenza popolare, il team ha trovato prove conclusive che l’energia vicino all’orizzonte degli eventi di M87*, il buco nero situato nel nucleo di Messier 87, non viene consumata, ma in realtà viene spinta verso l’esterno.

Mentre i buchi neri sono generalmente percepiti come colossi gravitazionali che divorano tutto ciò che si trova nelle loro vicinanze, questa nuova scoperta fa luce sulla possibilità che i buchi neri possano perdere energia. Secondo la teoria della relatività di Einstein, i buchi neri rotanti hanno la capacità di cedere energia all'ambiente circostante, proprio come una trottola perde gradualmente energia attraverso la sua rotazione.

L'astrofisico Eliot Quataert, professore di astronomia Charles A. Young di Princeton, spiega che sebbene i buchi neri siano conosciuti come oggetti dai quali nulla può scappare, possiedono la notevole capacità di perdere energia a causa delle loro proprietà rotazionali. Questa scoperta è in linea con la teoria di Einstein e apre nuove strade per comprendere la natura dinamica dei buchi neri.

Le scoperte del team mettono in discussione la tradizionale comprensione dei buchi neri e suggeriscono che il flusso di energia vicino all’orizzonte degli eventi di M87* non è una strada a senso unico. Sebbene questa osservazione si applichi specificamente a M87*, i ricercatori affermano che diversi buchi neri possono mostrare flussi di energia in direzioni alternative.

Per supportare la loro affermazione, i ricercatori evidenziano la relazione tra il flusso di energia e l’orientamento direzionale delle linee del campo magnetico. Anticipano che il lancio dell’Event Horizon Telescope (EHT) di prossima generazione offrirà l’opportunità di testare le loro previsioni e confermare ufficialmente la direzione del flusso di energia.

Anche se il team non ha concluso in modo definitivo che la rotazione del buco nero alimenta il getto extragalattico, il professor Quataert e i suoi colleghi notano che le prove vanno in quella direzione. La loro ricerca, pubblicata in un articolo sull’Astrophysical Journal, offre preziose informazioni sul complesso comportamento dei buchi neri, sfidando le teorie esistenti e aprendo la strada a indagini future.

Domande frequenti

D: In che modo i buchi neri perdono energia?

I buchi neri possono perdere energia attraverso proprietà rotazionali, in modo simile a come una trottola perde gradualmente energia nel tempo. Questo fenomeno, previsto dalla teoria della relatività di Einstein, sfida la credenza tradizionale secondo cui i buchi neri consumano solo materia.

D: L’energia può fluire verso l’interno in altri buchi neri?

Sebbene la recente scoperta riguardi specificamente il flusso di energia vicino all’orizzonte degli eventi di M87*, i ricercatori ipotizzano che la direzione del flusso di energia possa variare nei diversi buchi neri. Sono necessari ulteriori studi e osservazioni per confermare questa ipotesi.

D: In che modo l’Event Horizon Telescope di prossima generazione contribuirà a questa ricerca?

Il lancio dell’ancora teorico Event Horizon Telescope (EHT) di prossima generazione è promettente per testare le previsioni riguardanti la direzione del flusso di energia vicino ai buchi neri. Analizzando i dati dell’EHT, i ricercatori mirano a confermare ufficialmente la direzione del flusso di energia e acquisire una comprensione più profonda della dinamica del buco nero.

D: Quali sono le implicazioni future di questa scoperta?

Le scoperte del team mettono alla prova ed espandono la nostra comprensione dei buchi neri. Scoprendo che l'energia può fluire verso l'esterno dai buchi neri, gli scienziati possono affinare i loro modelli e le loro teorie sul comportamento dei buchi neri. Questa svolta apre la strada a nuove intuizioni sulla complessa natura di questi fenomeni cosmici.