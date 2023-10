Supercomplesso del fotosistema diatomee: approfondimenti sul trasferimento di energia e sui percorsi fotoprotettivi

By

Le diatomee, un gruppo vitale di organismi marini appartenenti alla stirpe rossa, contribuiscono in modo significativo alla produttività primaria della Terra, rappresentandone circa il 20%. A differenza delle alghe verdi e delle piante superiori, le diatomee possiedono antenne periferiche uniche chiamate proteine ​​leganti l’aria condizionata (FCP) della fucoxantina-clorofilla che consentono loro di raccogliere la luce blu-verde in modo efficiente sott’acqua. Questi FCP legano pigmenti specifici, tra cui clorofilla c, fucoxantina, diadinoxantina e diatoxantina, formando reti di pigmenti distintive responsabili del trasferimento di energia e dei percorsi di fotoprotezione.

Un recente studio condotto da scienziati dell'Istituto di Botanica dell'Accademia cinese delle Scienze fa luce sulla diversità strutturale e sui meccanismi alla base del trasferimento e della dissipazione di energia nelle antenne FCP a diatomee. La loro ricerca si è concentrata sulla specie di diatomee Thalassiosira pseudonana e ha svelato la struttura di un supercomplesso del fotosistema di diatomee II noto come PSII-FCPII-Lhcx6_1.

Il supercomplesso PSII-FCPII-Lhcx6_1 è stato isolato e purificato dalle membrane tilacoidi dei cloroplasti di diatomee. Attraverso la microscopia crioelettronica a singola particella, i ricercatori hanno determinato che il supercomplesso lega FCPII sia monomerico che dimerico, che include una proteina fotoprotettiva della famiglia Lhcx6_1. Questa proteina Lhcx6_1 funge da ponte, trasferendo indirettamente energia dall'antenna periferica FCPII al nucleo PSII. All'interno della proteina Lhcx6_1, sono stati identificati due percorsi di trasferimento di energia: uno trasferisce rapidamente l'energia attraverso i cluster di clorofilla al nucleo e l'altro si affida al ciclo diadinoxantina-diatoxantina per dissipare l'energia in eccesso.

È interessante notare che lo studio ha rivelato che la diatomea T. pseudonana mancava della presenza di PsbG, determinando l'assemblaggio di diverse antenne FCP nella periferia del PSII tra diverse specie di diatomee. Le diverse antenne FCP, combinate con variazioni nei rapporti di clorofilla, fucoxantina e diatoxantina, probabilmente svolgono un ruolo nella regolazione della raccolta della luce, del trasferimento di energia e dell'estinzione dell'energia di eccitazione, consentendo alla diatomea PSII-FCPII di adattarsi meglio agli ambienti con frequenze di luce in rapido cambiamento.

Questa ricerca innovativa fornisce una comprensione completa delle basi strutturali e dell’eterogeneità del supercomplesso PSII della diatomea. Svela gli intricati meccanismi che governano la raccolta, il trasferimento e l’estinzione dell’energia luminosa, contribuendo alla nostra più ampia conoscenza dei processi fotosintetici marini e al significato ecologico delle diatomee negli ambienti oceanici.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa sono le diatomee?

Le diatomee sono un gruppo di organismi marini che appartengono alla stirpe rossa. Contribuiscono in modo essenziale alla produttività primaria della Terra e sono responsabili della produzione di circa il 20% di essa.

In che modo le diatomee raccolgono la luce in modo efficiente sott'acqua?

A differenza delle alghe verdi e delle piante superiori, le diatomee possiedono antenne periferiche chiamate proteine ​​leganti l'aria condizionata (FCP) della fucoxantina-clorofilla, che consentono loro di raccogliere la luce blu-verde in modo efficiente sott'acqua.

Qual è il ruolo degli FCP nelle diatomee?

Gli FCP nelle diatomee legano pigmenti unici come la clorofilla c, la fucoxantina, la diadinoxantina e la diatoxantina. Questi pigmenti formano reti di pigmenti distinte che sono responsabili del trasferimento di energia e dei percorsi di fotoprotezione nelle diatomee.

Cosa ha rivelato il recente studio sui supercomplessi del fotosistema delle diatomee?

Lo studio ha rivelato la diversità strutturale e i meccanismi alla base del trasferimento e della dissipazione dell'energia nei supercomplessi del fotosistema di diatomee. Si è concentrato sul supercomplesso PSII-FCPII-Lhcx6_1 nella diatomea Thalassiosira pseudonana e ha fornito approfondimenti sui percorsi di trasferimento di energia e sull'eterogeneità strutturale all'interno del supercomplesso.

Come fanno le diatomee a far fronte agli ambienti luminosi in rapido cambiamento?

Le diatomee affrontano ambienti luminosi in rapido cambiamento avendo diverse antenne FCP, combinate con variazioni nei rapporti di clorofilla, fucoxantina e diatoxantina. Questi adattamenti consentono alle diatomee di regolare la raccolta della luce, il trasferimento di energia e l’estinzione dell’energia di eccitazione, consentendo loro di prosperare in ambienti oceanici con condizioni di luce fluttuanti.