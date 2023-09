Gli scienziati scoprono come la saliva dei vermi della cera degrada la plastica

Un team di scienziati spagnoli ha scoperto che la saliva del verme della cera, le larve della Galleria mellonella, ha la capacità di ossidare e depolimerizzare il polietilene, un tipo di plastica comunemente utilizzata negli imballaggi e in altre applicazioni. I ricercatori hanno utilizzato la microscopia crioelettronica per analizzare la saliva direttamente dalla fonte e hanno scoperto che le secrezioni buccali contenevano quattro proteine, note come esamerine, che possono degradare il polietilene. Hanno inoltre identificato tre complessi macromolecolari formati da queste proteine ​​che ne regolano l'attività.

I ricercatori hanno chiamato le proteine ​​Demetra, Cibeles, Ceres e Cora in base alle loro caratteristiche. Si è scoperto che Demetra e Cibeles sono in grado di ossidare e degradare il polietilene. Tutte e quattro le proteine ​​appartengono alla famiglia delle esamerine, anche se la loro natura catalitica e le loro esatte funzioni sono ancora sconosciute.

Questa scoperta è significativa per la gestione dei rifiuti di plastica poiché fornisce informazioni sulle potenziali strategie di biodegradazione. Comprendere i meccanismi attraverso i quali queste proteine ​​degradano il polietilene potrebbe portare allo sviluppo di metodi più efficienti ed ecologici per lo smaltimento della plastica.

Lo studio evidenzia l'importanza di esplorare le funzionalità delle esamerine per applicazioni biotecnologiche. Sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire completamente la struttura e la funzione di queste proteine ​​e per determinare come possono essere sfruttate per l'uso pratico.

Fonte:

– Science Advances, doi: 10.1126/sciadv.adi6813

Definizioni:

– Microscopia crioelettronica (crio-EM): una tecnica utilizzata per determinare la struttura dei campioni biologici congelandoli e visualizzandoli con un microscopio elettronico

– Polietilene: un tipo di plastica comunemente utilizzata negli imballaggi e in altre applicazioni

– Esamerine: una famiglia di proteine ​​presenti negli insetti che sono coinvolte in vari processi biologici

– Secrezioni buccali: secrezioni prodotte dalle ghiandole salivari della bocca

