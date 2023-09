Assisti alla spettacolare aurora boreale in Irlanda e Irlanda del Nord

L'aurora boreale, uno degli spettacoli naturali più straordinari al mondo, può essere vista in varie località dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Anche se non ci sono garanzie di assistere a questo magnifico spettacolo di luci, il prossimo equinozio del 23 settembre può offrire una migliore possibilità, secondo David Moore, editore della rivista Astronomy Ireland. Le condizioni del campo magnetico terrestre e l'inclinazione del pianeta durante questo periodo aumentano la possibilità di vedere l'aurora.

La costa settentrionale rurale dell'Irlanda del Nord è considerata uno dei luoghi migliori per osservare le luci, poiché non ci sono luci cittadine in lontananza e la vista si affaccia sull'Oceano Atlantico. Mayo, anch'essa con vista sull'oceano, è un altro buon posto per avvistare l'aurora boreale. Tuttavia, i cieli sereni sono essenziali per la visione da qualsiasi luogo del paese.

Il processo dell'aurora inizia con i brillamenti solari sul sole, che rilasciano miliardi di tonnellate di radiazioni nello spazio. Queste particelle atomiche raggiungono l'atmosfera terrestre dopo circa due giorni e vengono attratte verso i poli Nord e Sud dal campo magnetico terrestre. Quando si scontrano con atomi e molecole nell'atmosfera, generano colori vibranti che caratterizzano l'aurora boreale.

L'intensità delle luci dipende dall'attività delle particelle, dalla tipica forma ovale che si formano intorno al Polo Nord. In rari casi, quando si verifica una grande esplosione solare, l’anello si espande e può raggiungere il sud fino all’Irlanda. Per aumentare le possibilità di osservare l'aurora, è fondamentale essere lontani dalle luci artificiali. Vivere in una città può fornire solo un assaggio delle principali esposizioni, mentre i luoghi più bui in campagna offrono una visione migliore.

Astronomy Ireland gestisce un servizio di allerta aurora, fornendo aggiornamenti giornalieri sulle condizioni del cielo e sulla possibilità di vedere l'aurora boreale. È importante notare che l'aurora può essere vista a qualsiasi ora della notte, con durate che vanno da poche ore all'intera notte.

Sebbene le condizioni meteorologiche in Irlanda presentino spesso delle sfide, i prossimi anni sono promettenti per assistere all'aurora boreale, poiché l'attività del sole raggiungerà il picco nel 2025. Quindi, tieni d'occhio il cielo e spera in notti limpide per vivere questa meraviglia. fenomeno naturale stimolante.

Fonte:

– Rivista di Astronomia Irlanda