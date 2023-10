Scoperta una forma rara e stabile di oro

I ricercatori della Stanford University sono riusciti a creare e stabilizzare con successo una forma di oro estremamente rara, nota come Au2+. Questa versione sfuggente dell'oro ha perso due elettroni caricati negativamente e il materiale utilizzato per stabilizzarlo è una perovskite alogenuro. Le perovskiti agli alogenuri sono una classe di materiali cristallini che sono molto promettenti per varie applicazioni, tra cui celle solari, sorgenti luminose e componenti elettronici più efficienti.

Ciò che sorprende di questa scoperta è che la perovskite Au2+ può essere facilmente prodotta utilizzando ingredienti disponibili in commercio a temperatura ambiente. "È stata una vera sorpresa essere riusciti a sintetizzare un materiale stabile contenente Au2+: all'inizio non ci credevo nemmeno", ha detto Hemamala Karunadasa, professore associato di chimica a Stanford. Gli atomi d'oro nella perovskite presentano forti somiglianze con gli atomi di rame nei superconduttori ad alta temperatura.

La fisica fondamentale dietro l'aspetto unico dell'oro spiega anche perché l'Au2+ è così raro. La presenza di effetti relativistici, che derivano dalla teoria della relatività proposta da Albert Einstein, fa sì che gli atomi di oro si presentino naturalmente come Au1+ e Au3+, perdendo rispettivamente uno o tre elettroni. Questo fenomeno colpisce gli elementi pesanti come l'oro con un gran numero di protoni.

I ricercatori di Stanford si sono imbattuti nella perovskite che ospita Au2+ mentre lavoravano a un progetto che coinvolge semiconduttori magnetici. Mescolando insieme cloruro di cesio e cloruro Au3+ in acqua e aggiungendo acido cloridrico con un po' di vitamina C, sono stati in grado di creare Au2+ nella perovskite solida. Sono stati condotti ulteriori test per studiarne la struttura cristallina e le proprietà di assorbimento della luce.

Questa scoperta apre nuove possibilità per l’uso della perovskite Au2+ in varie applicazioni e aggiunge un capitolo alla secolare storia di chimica e fisica che circonda le proprietà uniche dell’oro.

Fonte:

Karunadasa et al. 2023: Chimica della Natura