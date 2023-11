L'impatto imprevisto dell'estrazione mineraria dei fondali marini sulle meduse: una scoperta sorprendente

By

L’estrazione mineraria dei fondali marini, un’industria emergente volta a estrarre minerali preziosi dai “noduli” metallici sul fondo dell’oceano, ha sollevato preoccupazioni tra gli scienziati marini riguardo al suo potenziale danno alla vita delle profondità marine. Un recente esperimento condotto per valutare gli effetti dell’attività mineraria sugli organismi marini ha rivelato impatti inaspettati sulle meduse comuni, facendo luce sulle conseguenze di vasta portata dell’attività mineraria sui fondali marini.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, si è concentrato sulle meduse a casco e ha utilizzato vasche specializzate su una nave da ricerca per simulare le condizioni generate dalle operazioni minerarie. Gli scienziati hanno scoperto che queste creature gelatinose mostrano una notevole sensibilità ai pennacchi di sedimenti, che imitano i disturbi causati dalle attività minerarie sul fondo del mare. Le meduse hanno mostrato una risposta accentuata alla presenza di sedimenti, con implicazioni per la loro sopravvivenza e il loro benessere.

Mentre le compagnie minerarie sostengono che l’estrazione dei fondali marini offre un approccio più rispettoso dell’ambiente all’estrazione dei minerali rispetto all’estrazione sulla terraferma, tra gli scienziati marini persistono preoccupazioni riguardo al suo potenziale impatto sugli ecosistemi poco studiati. Le profondità dell’oceano rimangono in gran parte inesplorate e le conseguenze dell’attività mineraria sui fondali marini sulla vita marina, in particolare su quelle che popolano la colonna d’acqua, non sono ancora del tutto comprese.

La ricercatrice capo, la Dott.ssa Helena Hauss dell'istituto di ricerca norvegese Norce, ha sottolineato l'importanza dello studio sperimentale, affermando che è stato selezionato un organismo distribuito a livello globale per replicare le condizioni del mondo reale e valutare in modo completo gli effetti sulla vita marina.

Nel condurre le loro indagini, gli scienziati hanno dovuto lavorare in circostanze uniche a causa della sensibilità delle meduse alla luce. Pertanto, gli esperimenti sono stati condotti di notte in un laboratorio buio a bordo della nave da ricerca. I ricercatori hanno creato vasche rotanti che riproducevano il disturbo e la circolazione dei sedimenti nell'acqua causati dai veicoli sottomarini utilizzati nell'estrazione dei minerali.

L'esperimento, parte del progetto europeo iAtlantic, ha rivelato risultati interessanti. Quando le meduse venivano esposte ai sedimenti e si ricoprivano, producevano una quantità eccessiva di muco come risposta protettiva. Questo meccanismo difensivo ad alta intensità energetica ha sottratto risorse all’alimentazione e al movimento, incidendo sulla loro forma fisica generale. Ulteriori analisi dei campioni prelevati dalle meduse hanno indicato segni di stress acuto, inclusa l'attivazione di geni associati alla guarigione delle ferite.

Questi risultati sottolineano la vulnerabilità delle meduse casco e di altre creature nella colonna d’acqua. I loro corpi delicati e gelatinosi sono adattati alla sicurezza della regione a mezz'acqua, dove la trasparenza e la bioluminescenza svolgono un ruolo vitale nella comunicazione. Le condizioni alterate derivanti dalle attività minerarie in acque profonde potrebbero sconvolgere gli ecosistemi in cui questi organismi si sono evoluti.

È chiaro che ulteriori ricerche e un’attenta valutazione dei potenziali impatti sono cruciali prima di impegnarsi in operazioni di estrazione dei fondali marini su larga scala. Scienziati, politici e stakeholder del settore devono collaborare per acquisire una comprensione completa delle conseguenze a lungo termine per garantire la protezione dei nostri delicati ecosistemi marini.

Domande frequenti (FAQ):

1. Cos’è l’estrazione dei fondali marini?

L’estrazione dei fondali marini è il processo di estrazione di minerali preziosi, come “noduli” metallici, dal fondale oceanico.

2. Cosa sono le meduse a casco?

Le meduse a casco sono animali gelatinosi che si trovano negli oceani di tutto il mondo, abitando a profondità di diverse migliaia di metri.

3. Perché gli scienziati marini sono preoccupati per l’estrazione mineraria dei fondali marini?

Gli scienziati marini temono il potenziale danno agli ecosistemi delle profondità marine che sono ancora in gran parte inesplorati, poiché le conseguenze dell’attività mineraria sui fondali marini per la vita marina rimangono poco comprese.

4. In che modo il recente esperimento ha valutato gli effetti dell'estrazione dei fondali marini sulle meduse?

L’esperimento ha utilizzato vasche specializzate per simulare i pennacchi di sedimenti indotti dall’attività mineraria, che hanno causato la produzione di quantità eccessive di muco protettivo da parte delle meduse, distogliendo energia da attività vitali come l’alimentazione e il movimento.

5. Quali sono stati i risultati inaspettati dell'esperimento?

L'esperimento ha rivelato la sensibilità delle meduse ai sedimenti e il suo impatto sulle loro risposte fisiologiche, indicando che l'estrazione dei fondali marini può avere conseguenze impreviste per i delicati organismi marini.

6. Quali sono le potenziali conseguenze dell'estrazione mineraria dei fondali marini sulle meduse e su altri abitanti della colonna d'acqua?

L’interruzione delle condizioni in cui si sono evoluti, come la trasparenza dell’acqua e la bioluminescenza, potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza e le capacità di comunicazione di questi organismi.

7. Perché sono necessarie ulteriori ricerche prima di operazioni di estrazione mineraria sui fondali marini su larga scala?

È essenziale acquisire una comprensione globale delle conseguenze a lungo termine dell’attività mineraria sui fondali marini per garantire la protezione degli ecosistemi marini e prevenire danni irreversibili.