Sciogliere la polvere lunare: una possibile soluzione per le future missioni spaziali

Gli scienziati e le agenzie spaziali sono da tempo alle prese con le sfide poste dalla polvere lunare. Questo materiale fine e abrasivo rappresenta una minaccia per tute spaziali, macchinari e strumenti scientifici. Inoltre ostacola il movimento sulla superficie lunare. Tuttavia, i ricercatori hanno recentemente proposto una potenziale soluzione: sciogliere la polvere lunare per creare strade solide e aree di atterraggio.

Il professor Jens Günster e i suoi colleghi dell'Istituto federale di ricerca e sperimentazione sui materiali (BAM) di Berlino hanno condotto esperimenti utilizzando una sostanza nota come EAC-1A, un materiale a grana fine sviluppato dall'Agenzia spaziale europea come sostituto del suolo lunare. Hanno utilizzato un potente raggio laser per riscaldare la polvere a circa 1,600 gradi Celsius, facendola sciogliere. Modellando e intrecciando con cura la polvere fusa, sono stati in grado di creare forme triangolari flessibili che possono fungere da superfici solide su vaste aree del suolo lunare.

Sebbene il processo richieda molto tempo, poiché ogni piccola unità geometrica impiega circa un’ora per essere prodotta, rappresenta una potenziale soluzione per creare strade e piattaforme di atterraggio sulla Luna. Sfruttando la potenza del Sole, una lente di circa 2.37 metri quadrati potrebbe fungere da concentratore di luce solare anziché da laser. Questa lente, preferibilmente costituita da un foglio polimerico arrotolato per un facile trasporto, dovrebbe essere portata dalla Terra. Tuttavia, il problema dell'accumulo di polvere rimane motivo di preoccupazione, poiché potrebbe ostacolare la funzionalità dell'obiettivo. Gli autori suggeriscono che una lente vibrante può aiutare a mitigare questo problema.

Questa ricerca offre una strada promettente per future missioni spaziali e la creazione di un avamposto lunare permanente. Utilizzando la polvere lunare esistente è possibile evitare gli elevati costi di trasporto dei materiali da costruzione. I risultati di questo studio sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports.

Fonte:

– “Lo scioglimento della polvere lunare potrebbe aprire la strada a future colonie lunari, dicono gli scienziati” – The Guardian

– “Cambiamento di fase reversibile nei silicati generati dall’impatto dalla Luna” – Rapporti scientifici