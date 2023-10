La navicella spaziale in ascesa lancia l'impatto sulla stratosfera terrestre

By

Il crescente numero di lanci di veicoli spaziali e satelliti ha introdotto quantità significative di metalli nella stratosfera, con possibili conseguenze sul clima, sullo strato di ozono e sull’abitabilità della Terra. La ricerca condotta dagli scienziati della Purdue University ha rilevato livelli senza precedenti di aerosol di leghe nell’atmosfera attraverso misurazioni effettuate su aerei.

Questo materiale prodotto dall’uomo si trova nella stratosfera, una regione incontaminata dell’atmosfera. La presenza di questi metalli nella stratosfera sta cambiando la chimica atmosferica e potrebbe avere implicazioni per lo strato di ozono e per la stabilità atmosferica complessiva. Con la prevista crescita di fino a 50,000 satelliti in più entro il 2030, l’esatto impatto sull’atmosfera è ancora incerto.

Il team di scienziati ha campionato l'atmosfera utilizzando strumenti attaccati al muso degli aerei da ricerca, raccogliendo dati a oltre 11 miglia sopra la superficie terrestre. Hanno scoperto quantità significative di metalli negli aerosol, che probabilmente derivano dai lanci e dai rientri di veicoli spaziali e satelliti. Elementi come litio, alluminio, rame e piombo sono stati trovati in quantità elevate, superiori a quelle presenti nella polvere cosmica naturale. Inoltre, una parte significativa delle particelle di acido solforico, che svolgono un ruolo nella protezione e nel tamponamento dello strato di ozono, contenevano metalli presenti nei veicoli spaziali.

Si stima che entro il 50,000 potrebbero essere lanciati fino a 2030 ulteriori satelliti, il che potrebbe portare alla metà delle particelle di acido solforico stratosferico contenenti metalli provenienti dal rientro. Restano da comprendere gli effetti a lungo termine di questi cambiamenti sull’atmosfera e sullo strato di ozono.

Studiare la stratosfera è impegnativo a causa della sua posizione remota, ma gli sforzi di ricerca della Purdue University e dell'Airborne Science Program della NASA hanno fornito preziose informazioni. Per garantire la raccolta di campioni di aria indisturbati vengono utilizzati aeromobili dotati di strumenti di campionamento.

La stratosfera è una parte cruciale dell'atmosfera terrestre, poiché ospita lo strato di ozono che protegge la vita sul nostro pianeta dalle dannose radiazioni ultraviolette. La stabilità della stratosfera è stata compromessa negli ultimi decenni a causa di fattori come i clorofluorocarburi. Sebbene siano stati compiuti sforzi per riparare e ricostituire lo strato di ozono, l’impatto dei lanci di veicoli spaziali pone nuove sfide.

Il numero crescente di lanci di veicoli spaziali e la loro eredità duratura sotto forma di metalli nella stratosfera sottolinea la necessità di ulteriori ricerche e analisi sulle potenziali conseguenze per il clima e l’abitabilità del nostro pianeta. Comprendere questi impatti sarà fondamentale mentre continuiamo a esplorare lo spazio e a utilizzare la tecnologia satellitare per vari scopi.

- lega: Miscela di due elementi metallici tipicamente utilizzata per conferire maggiore robustezza o maggiore resistenza alla corrosione.

- Acido: Qualsiasi sostanza che, una volta disciolta in acqua, fornisce un pH inferiore a 7.0 o dona uno ione idrogeno.

- NASA: Amministrazione nazionale dell'aeronautica e dello spazio.

