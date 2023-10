Inquinamento alle stelle: tracce di spazzatura spaziale trovate nella stratosfera terrestre

Gli scienziati che hanno analizzato i dati raccolti da un aereo di ricerca nella stratosfera hanno fatto una scoperta sorprendente: minuscoli pezzi di metallo ed elementi esotici provenienti da veicoli spaziali dismessi. La ricerca, condotta dalla National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), insieme alla Purdue University e all’Università di Leeds, ha trovato alluminio e altri metalli incorporati in circa il 10% delle particelle nella stratosfera. Tra gli elementi più inaspettati c’erano il niobio e l’afnio, elementi rari che non si trovano tipicamente in questa regione dell’atmosfera. Il mistero della loro origine è stato risolto quando gli elementi sono stati fatti risalire ai satelliti e ai razzi, che li utilizzano in leghe resistenti al calore e ad alte prestazioni.

La ricerca ha utilizzato uno strumento specializzato chiamato PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) installato su un aereo da ricerca per raccogliere e analizzare chimicamente le singole particelle d’aria. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, mirava a studiare le particelle di aerosol nella stratosfera. La stratosfera, il secondo strato dell'atmosfera terrestre, ospita lo strato di ozono, che protegge il pianeta dalla dannosa luce ultravioletta.

Anche se la quantità di inquinamento causato dalla spazzatura spaziale può sembrare piccola, con oltre 5,000 satelliti lanciati negli ultimi cinque anni e l’aspettativa che la maggior parte di essi prima o poi rientri nell’atmosfera, è necessario capire come ciò influenzerà gli aerosol stratosferici. OrbitingNow, un'organizzazione che traccia gli oggetti nello spazio, attualmente monitora circa 8,000 oggetti nell'orbita terrestre bassa che prima o poi bruceranno nell'atmosfera.

Questa ricerca evidenzia l’impatto invisibile dell’esplorazione spaziale sull’ambiente terrestre e l’importanza dello smaltimento responsabile dei detriti spaziali. Comprendere come la spazzatura spaziale influisce sulla nostra atmosfera è fondamentale sia per la protezione del nostro pianeta che per lo sviluppo sostenibile della tecnologia spaziale.

