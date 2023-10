10 verità basilari sull'astronomia che potresti non conoscere

By

Molte persone trovano affascinante la conoscenza del cielo, che può essere altrettanto emozionante quanto osservare ammassi stellari o pianeti. Questo articolo esplora 10 verità astronomiche di base che potresti non conoscere. Alcuni di questi fatti potrebbero essere nuovi per te, quindi tuffiamoci.

Sapevi che in realtà esistono due universi? L'universo visibile, noto anche come universo osservabile, è tutto ciò che possiamo vedere e conoscere. Al di là di ciò si trova l'universo inosservabile, di cui non sappiamo nulla perché la sua luce non potrà mai raggiungerci.

L’idea di innumerevoli altri universi, nota come concetto di multiverso, suggerisce che esistano in dimensioni oltre le quattro a noi familiari. Tuttavia, non ci sono prove dell’esistenza di dimensioni extra.

La vita sulla Terra dipende dal Sole, in particolare dal suo nucleo. Il nucleo del Sole è un minuscolo componente che occupa solo 1/50 del volume totale del Sole. Ogni secondo rilascia l’equivalente energetico di 96 miliardi di bombe all’idrogeno da 1 megatone.

I percorsi ellittici sono un vero sostegno cosmico per la maggior parte dei corpi connessi gravitazionalmente. Pianta due chiodi nel compensato, avvolgi una corda attorno ad essi e tira un pennarello contro la corda. Disegnerai un'ellisse. Nel nostro sistema solare, il Sole occupa un fuoco dell'orbita di ciascun pianeta.

L'elemento più abbondante sulla Luna è l'ossigeno, anche se è sempre legato ad un altro elemento.

Lo spazio vuoto non è veramente vuoto. È pieno di varie forme di energia, tra cui l'energia del vuoto, l'energia oscura, la costante cosmologica e l'energia del punto zero. Si ritiene che questa energia crei particelle e antiparticelle che appaiono e scompaiono.

Mentre Nicolaus Copernicus è spesso considerato il primo a dichiarare che la Terra orbita attorno al Sole, Aristarco di Samo disse la stessa cosa quasi 17 secoli prima.

Le meteore rallentano notevolmente quando incontrano l'atmosfera terrestre. Quando raggiungono il suolo, la loro velocità d'impatto è in genere solo da 250 a 300 km/h (da 400 a 480 mph), molto inferiore alla velocità di ingresso originale di 80,000 km/h (128,700 mph).

Le comuni credenze cospirative sullo sbarco sulla Luna e sulla forma della Terra possono essere facilmente confutate. Se qualcuno sostiene che lo sbarco sulla Luna è stato una bufala, chiedetegli dove sono finiti i razzi Saturno dopo il lancio. E per sfatare la teoria della Terra piatta, chiedi a qualcuno che si trova in un fuso orario diverso come vede il Sole.

La questione se siamo soli nell'universo non è così semplice come sembra. Alcune persone, tra cui il premio Nobel Werner Heisenberg, credono che la coscienza sia la natura fondamentale dell’universo e, pertanto, non esistono “altri”.

L’astronomia è un campo vasto con molti fatti sorprendenti e sorprendenti. Hai la tua lista di affascinanti fatti cosmici? Condividili!

