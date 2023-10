L'oggetto distante Arrokoth rivela indizi sulla formazione iniziale del pianeta

Arrokoth, l'oggetto più distante mai esplorato da vicino, sta facendo luce sulle prime fasi della formazione dei pianeti. L'oggetto della cintura di Kuiper, noto per la sua tonalità rossastra e la forma a pupazzo di neve bilobato, presenta tumuli irregolari sul lobo più grande, che potrebbero essere resti di massi che si sono uniti per formare l'oggetto. I dati della navicella spaziale New Horizons, che ha sorvolato Arrokoth nel 2019, hanno rivelato 12 protuberanze che condividono dimensioni, forma, colore e riflettività simili, indicando che questi tumuli sono gli elementi costitutivi che hanno formato il lobo più grande.

Arrokoth si trova nella cintura di Kuiper, lontano dal Sole, e si pensa che sia il seme di un pianeta che non è mai cresciuto completamente. A causa della sua posizione remota, probabilmente ha subito alterazioni minime dovute alla radiazione solare, rendendolo uno degli oggetti più primitivi e incontaminati che abbiamo osservato.

Studi precedenti hanno dimostrato che Arrokoth una volta era costituito da due oggetti più piccoli in un’orbita binaria che si fondevano per formare una roccia più grande. La recente scoperta supporta l’idea che la formazione dei pianeti inizi con oggetti più piccoli all’interno della nube di detriti che circonda una stella appena nata. Arrokoth misura circa 35 chilometri di lunghezza, 20 chilometri di larghezza e 10 chilometri di spessore.

Attraverso simulazioni, i ricercatori hanno scoperto che uno scenario di formazione lenta, in cui oggetti più grandi si univano dolcemente a basse velocità, produceva una struttura bitorzoluta simile ad Arrokoth. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui le rocce abbiano più o meno tutte la stessa dimensione. Per rispondere a questa domanda saranno necessari modelli futuri e osservazioni di altri planetesimi.

Anche il lobo più piccolo di Arrokoth, noto come Weeyo, mostra strutture simili a tumuli, suggerendo un processo di formazione simile. Ulteriori esplorazioni degli asteroidi nell’orbita di Giove, come la missione Lucy in corso della NASA, potrebbero fornire maggiori informazioni sulla prevalenza di questo processo di formazione.

Nel complesso, lo studio della formazione di Arrokoth fornisce preziose informazioni sulle prime fasi della formazione dei pianeti e sul ruolo dei piccoli elementi costitutivi nella formazione dei corpi celesti.

Fonte: The Planetary Science Journal