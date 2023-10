Nuovo pianeta che si forma dalla collisione massiccia di pianeti giganti

By

Gli astronomi hanno potenzialmente rilevato per la prima volta il bagliore residuo di una massiccia collisione tra due pianeti giganti. Questa collisione potrebbe portare alla formazione di un pianeta completamente nuovo, offrendo una rara opportunità di assistere alla nascita di un mondo e acquisire informazioni sul processo di formazione del pianeta.

Nel dicembre 2021, gli astronomi hanno osservato una stella simile al sole, nota come ASASSN-21qj, che tremolava e sperimentava cambiamenti nella sua luce visibile nell'arco di alcuni mesi. Questo oscuramento fu inizialmente attribuito al materiale che passa tra la stella e la Terra. Tuttavia, un astronomo dilettante di nome Arttu Sainio notò che l'emissione di luce infrarossa dalla stella era aumentata anni prima che si verificasse l'attenuazione della luce visibile.

Sulla base di queste osservazioni, gli scienziati propongono che lo sfarfallio e l'aumento della luce infrarossa potrebbero essere spiegati da una collisione catastrofica tra due pianeti. Si ritiene che gli impatti giganti, come queste collisioni, svolgano un ruolo cruciale nelle fasi finali della formazione dei pianeti, modellandone le dimensioni, la composizione e le orbite.

Se l’ipotesi della collisione fosse corretta, l’impatto avrebbe rilasciato una notevole quantità di energia, surriscaldando e sciogliendo il materiale dei pianeti in collisione. Ciò avrebbe formato una massa calda e luminosa centinaia di volte più grande dei pianeti originali. Le osservazioni sull’aumento della luce infrarossa probabilmente derivavano da questo corpo massiccio che emetteva calore.

La collisione avrebbe anche espulso detriti in varie orbite attorno alla stella, alcuni dei quali si sarebbero vaporizzati, formando nubi di minuscoli cristalli di ghiaccio e di roccia. Queste nubi hanno portato ad un oscuramento sporadico della luce visibile della stella mentre passava tra ASASSN-21qj e la Terra.

I risultati suggeriscono che i pianeti in collisione erano probabilmente di dimensioni simili a Urano e Nettuno e contenevano una quantità significativa di ghiaccio. La collisione probabilmente è avvenuta a una distanza maggiore dalla stella, somigliando alle regioni esterne del nostro sistema solare piuttosto che ai sistemi planetari fitti osservati altrove.

Studiando questo sistema stellare nel tempo, gli scienziati sperano di ottenere ulteriori informazioni sulla formazione dei pianeti. Le future osservazioni effettuate con telescopi come il JWST della NASA consentiranno ai ricercatori di determinare le dimensioni e la composizione delle particelle di detriti, analizzare la chimica del corpo post-impatto e monitorare il suo processo di raffreddamento. Potrebbero anche assistere all’emergere delle lune nuove.

Questa scoperta offre un’opportunità unica per osservare la formazione di un nuovo pianeta in tempo reale e ampliare la nostra comprensione di come gli impatti giganti modellano i sistemi planetari.

Fonte:

– Simon Lock, ricercatore NERC, Scuola di Scienze della Terra, Università di Bristol

– Matthew Kenworthy, professore associato di astronomia, Università di Leiden

– Zoe Leinhardt, Professore Associato, Scuola di Fisica, Università di Bristol