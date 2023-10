Gli scienziati scoprono una nuova fase del ghiaccio superionico, facendo luce sui campi magnetici dei giganti di ghiaccio

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nella nostra comprensione del ghiaccio superionico, una forma unica di ghiaccio che esiste a pressioni e temperature estreme all’interno di pianeti come Urano e Nettuno. Questo ghiaccio esotico è allo stesso tempo solido e liquido e svolge un ruolo cruciale nel modellare i campi magnetici di questi giganti di ghiaccio.

Nell’ultimo studio, i ricercatori della Stanford University e del laboratorio Stanford Linear Accelerator Center in California hanno condotto esperimenti per esplorare le proprietà del ghiaccio superionico. Sottoponendo sottili strati d'acqua a intensi raggi laser e creando pressioni estreme e temperature elevate, sono stati in grado di osservare una fase di ghiaccio superionica precedentemente sconosciuta.

Questa nuova fase, chiamata Ghiaccio XIX, ha una struttura cubica a corpo centrato e mostra una conduttività maggiore rispetto al Ghiaccio XVIII osservato in precedenza. La conduttività è importante perché è responsabile della generazione di campi magnetici. I ricercatori hanno proposto che la presenza di uno strato di ghiaccio superionico simile al Ghiaccio XIX all’interno di giganti di ghiaccio come Nettuno porterebbe alla creazione di campi magnetici complessi e multipolari.

I campi magnetici di Urano e Nettuno hanno a lungo sconcertato gli scienziati a causa delle loro caratteristiche insolite. La scoperta del Ghiaccio XIX fornisce una possibile spiegazione per questi strani campi magnetici. Ciò suggerisce che se l’interno dei giganti di ghiaccio contenesse strati di ghiaccio superionico con conduttività variabile, l’interazione tra lo strato liquido esterno e questi diversi strati superionici porterebbe alla formazione di campi magnetici multipolari.

Questo studio contribuisce alla nostra comprensione del ruolo del ghiaccio superionico nel modellare gli interni e i campi magnetici dei giganti di ghiaccio. Ulteriori ricerche in questo campo sono cruciali per svelare i misteri di questi pianeti lontani e approfondire la nostra conoscenza delle dinamiche planetarie.

