Gli astronomi osservano un'esplosione cosmica senza precedenti con sorprendente luminosità

Un team di astronomi è stato recentemente testimone di uno straordinario evento cosmico che ha lasciato perplessi gli scienziati di tutto il mondo. Questo raro fenomeno, noto come transitorio ottico blu veloce luminoso (LFBOT), è stato osservato per la prima volta e ha lasciato i ricercatori alla ricerca di risposte.

L’LFBOT, chiamato “Tasmanian Devil”, si è verificato in una galassia vicina a circa 1 miliardo di anni luce di distanza dal nostro pianeta. A differenza delle supernove che svaniscono gradualmente nel corso di settimane o mesi, gli LFBOT raggiungono rapidamente il picco di luminosità e poi diminuiscono rapidamente nel giro di pochi giorni.

L'enorme luminosità del Diavolo della Tasmania ha sconcertato gli scienziati, emettendo un'energia equivalente a quella di 100 miliardi di soli. L’astrofisico Jeff Cooke della Swinburne University of Technology e dell’ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) in Australia ha dichiarato: “Un evento come questo non è mai stato assistito prima”.

Dal 2018 sono stati osservati solo pochi LFBOT, tutti presenti all’interno di galassie in cui le stelle si stanno attivamente formando. La comunità astronomica è incerta sul meccanismo alla base di questi rari eventi.

L'autrice principale dello studio Anna YQ Ho, assistente professore di astronomia alla Cornell University, ha spiegato: "Gli LFBOT sono già una sorta di evento strano ed esotico, quindi questo è stato ancora più strano". La fonte della grande quantità di energia emessa rimane sconosciuta.

La scoperta del diavolo della Tasmania LFBOT e le sue ripetute esplosioni hanno sollevato ancora più domande agli scienziati. I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Nature. I ricercatori hanno utilizzato una serie impressionante di 15 telescopi in tutto il mondo per scoprire il brillamento.

FAQ

Cos'è un LFBOT?

Un LFBOT, o transitorio ottico blu veloce luminoso, è un tipo di esplosione cosmica che brilla intensamente nella luce blu, raggiungendo la sua massima luminosità e svanendo in pochi giorni.

In cosa differisce un LFBOT da una supernova?

A differenza delle supernove, che possono impiegare settimane o mesi per affievolirsi, gli LFBOT raggiungono rapidamente la loro massima luminosità e poi diminuiscono di luminosità in un breve periodo di tempo.

Cosa rende unico il Tasmanian Devil LFBOT?

Il diavolo della Tasmania LFBOT è il primo caso osservato di un LFBOT che si accende ripetutamente. Emette una quantità sorprendente di energia, equivalente a quella di 100 miliardi di soli.

Qual è la fonte dell'energia del Tasmanian Devil LFBOT?

Gli scienziati attualmente non sono a conoscenza del meccanismo sottostante responsabile del massiccio rilascio di energia esibito dal Diavolo della Tasmania LFBOT.