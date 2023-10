Gli asteroidi densi del sistema solare potrebbero essere costituiti da elementi superpesanti, suggerisce uno studio

By

Uno studio recente suggerisce che alcuni asteroidi nel nostro sistema solare potrebbero essere composti da “elementi superpesanti” presenti in natura che vanno oltre gli elementi elencati nella tavola periodica. Questi asteroidi, noti come oggetti compatti ultra densi (CUDO), sono più densi di qualsiasi elemento naturale sulla Terra.

Uno di questi CUDO è 33 Polyhymnia, situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. La densità di questo asteroide ha sconcertato gli scienziati per anni, poiché le sue piccole dimensioni non spiegano la sua immensa densità. Precedenti ricerche avevano proposto che le particelle di materia oscura potessero spiegare la densità, ma il nuovo studio suggerisce che potrebbero esserne responsabili classi sconosciute di elementi chimici oltre la tavola periodica.

Gli scienziati hanno discusso se gli elementi più pesanti dell’oganesson, l’elemento più pesante della tavola periodica, possano essere presenti in natura ed essere stabili. Questi elementi superpesanti sono altamente radioattivi e decadono in pochi millisecondi. Tuttavia, studi precedenti avevano suggerito l’esistenza di una “isola di stabilità” nella tavola periodica, dove elementi superpesanti con numero atomico vicino a 164 potrebbero esistere per brevi periodi di tempo senza subire un rapido decadimento.

Utilizzando un modello teorico chiamato modello Thomas-Fermi, i ricercatori hanno calcolato la struttura atomica e la densità di ipotetici elementi superpesanti. Hanno scoperto che gli elementi con numeri atomici vicini a 164 avrebbero una densità simile a quella di 33 Polyhymnia. Ciò suggerisce che gli elementi superpesanti, se esistono, potrebbero spiegare la densità dei CUDO.

Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare l’esatta composizione di questi asteroidi e la natura degli elementi superpesanti. Se confermata, l’esistenza di elementi superpesanti all’interno del nostro sistema solare solleverebbe nuove domande sulla loro formazione e sul perché non siano stati scoperti al di fuori degli asteroidi.

Studio: The European Physical Journal Plus

Definizione: elementi superpesanti: elementi chimici estremamente pesanti con numero atomico maggiore di 104.

Definizione: Materia Oscura – una ipotetica forma di materia che si ritiene costituisca una porzione significativa della massa totale dell’universo ma che non interagisce con la luce o altre radiazioni elettromagnetiche.

Definizione: Compact Ultra Dense Objects (CUDO) – un termine usato per descrivere gli asteroidi che sono più densi di qualsiasi elemento naturale sulla Terra.

Fonte: Scienza in diretta