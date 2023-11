Nuove prove suggeriscono che i cacciatori dell'età della pietra in Belgio usassero lancia-lancia

By

Uno studio innovativo ha scoperto prove che suggeriscono che gli abitanti dell’età della pietra in Belgio usavano i lanciatori come armi oltre 30,000 anni fa. Lo studio, condotto da un team di archeologi dell'Università di Liegi, ha analizzato più di 300 manufatti in selce scoperti nel sito archeologico di Maisières-Canal, nel Belgio meridionale. Di questi manufatti, 17 mostravano minuscole fratture che indicavano il loro utilizzo come punte di proiettili.

Secondo Justin Coppe, autore principale dello studio, tutte le fratture riscontrate sui manufatti in selce erano coerenti con quelle causate dai lanciatori. Questa scoperta sposta indietro di oltre 10,000 anni la cronologia dell'uso dei lancia-lancia in Europa, sfidando le ipotesi precedenti che ne datavano l'uso a circa 17,000-18,000 anni fa nella grotta di Placard, in Francia.

I lanciatori, noti anche come atlatl, sono armi antiche costituite da un'asta con un gancio o una coppa su un'estremità che sfrutta la forza del braccio del lanciatore per lanciare un dardo ad alta velocità. Le punte dei dardi, in questo caso di selce, erano tutto ciò che rimaneva delle armi originali, poiché le aste di legno si erano deteriorate da tempo.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato una combinazione di esame visivo e analisi microscopica per determinare i caratteristici modelli di frattura caratteristici delle punte di selce dei lanciatori. Confrontando questi modelli con quelli prodotti da diverse armi da lancio, come lance e frecce, hanno confermato che tutte e 17 le punte di selce di Maisières-Canal erano effettivamente utilizzate nei lanciatori.

I risultati fanno luce sui metodi di caccia utilizzati dagli esseri umani dell’età della pietra e sul loro impatto sull’evoluzione umana. Tuttavia, i ricercatori hanno notato che la scelta delle armi a proiettile potrebbe essere stata influenzata dalle pratiche di caccia tradizionali piuttosto che da qualsiasi superiorità intrinseca. I cacciatori solitari spesso preferivano archi e frecce, mentre le lance da lancio erano preferite dai cacciatori in gruppi più grandi.

Sebbene lo studio fornisca importanti spunti sull'uso dei lanciatori tra i cacciatori dell'età della pietra in Europa, alcuni esperti hanno sollevato preoccupazioni circa il rifiuto da parte del documento di precedenti studi scientifici sull'argomento. Ludovic Slimak, archeologo del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica, ha sottolineato che altri studi avevano già considerato sia le dimensioni che i modelli di frattura delle punte dei proiettili.

Finanziato dal Consiglio europeo della ricerca e dal Fondo nazionale belga per la ricerca scientifica, questo studio arricchisce la nostra comprensione delle prime strategie di caccia impiegate dalle comunità dell’età della pietra in Europa e di come questi metodi hanno modellato le loro vite e le strutture sociali.

FAQ

Cos'è un lancia-lancia?

Un lanciatore, noto anche come atlatl, è un'arma preistorica costituita da una maniglia da lancio con un gancio o una coppa su un'estremità. Utilizza la leva per spingere una lancia o un dardo ad alta velocità.

A cosa servivano i manufatti in selce?

Si è scoperto che i manufatti in selce scoperti nel sito archeologico di Maisières-Canal in Belgio erano punte di proiettili utilizzati nei lanciatori.

Perché questa scoperta è significativa?

Questa scoperta sposta indietro di oltre 10,000 anni la cronologia dell’uso dei lanciatori in Europa, sfidando le ipotesi precedenti sulla loro comparsa nella regione.

Come hanno fatto i ricercatori a determinare l'uso delle punte di selce?

I ricercatori hanno utilizzato l'esame visivo e l'analisi microscopica per identificare modelli di frattura distinti sulle punte di selce che erano coerenti con quelli causati dai lanciatori.

Quali erano i diversi metodi di caccia utilizzati?

I cacciatori dell'età della pietra impiegavano varie armi da lancio, inclusi lancia-lance, archi e frecce e lance da lancio. La scelta dell'arma dipendeva da fattori quali lo stile di caccia e le dimensioni del gruppo.