I parassiti manipolano gli ospiti utilizzando geni rubati, risultati di uno studio

Gli scienziati del RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research hanno scoperto un metodo affascinante utilizzato dai parassiti per manipolare i loro ospiti: geni rubati acquisiti attraverso il trasferimento genico orizzontale. Lo studio, pubblicato su Current Biology, rivela che i parassiti possiedono la capacità di manipolare il comportamento dell'ospite per la propria sopravvivenza e riproduzione.

Un esempio di questa manipolazione si osserva nei vermi di crine di cavallo. Questi vermi nascono nell'acqua e si affidano agli insetti acquatici per trasportarli sulla terraferma. Una volta raggiunti i loro ospiti terrestri, come grilli o mantidi, i vermi manipolano il loro comportamento per assicurarsi di ritornare nell'acqua, dove possono continuare il loro ciclo vitale. Sebbene studi precedenti abbiano suggerito l’uso del mimetismo molecolare da parte dei parassiti, l’esatto meccanismo alla base di questo fenomeno è rimasto sfuggente.

Per far luce su questo argomento, i ricercatori hanno esaminato l'espressione genetica in un verme di crine di cavallo Chordodes mentre manipolava la sua mantide ospite. Hanno scoperto che il verme esprimeva più intensamente oltre 3,000 geni durante la manipolazione, indicando la produzione di proteine ​​che influenzano il sistema nervoso dell'ospite. Al contrario, l’espressione genetica nel cervello della mantide è rimasta invariata rispetto alle mantidi non infette.

I ricercatori hanno poi rivolto la loro attenzione alle origini dei geni coinvolti nella manipolazione dell'ospite. Hanno scoperto che molti dei geni dei vermi di crine erano notevolmente simili a quelli trovati nelle mantidi. Ciò suggerisce che i geni siano stati acquisiti attraverso il trasferimento genico orizzontale, un processo in cui i geni vengono trasferiti tra organismi senza riproduzione. Il trasferimento genico orizzontale può avere conseguenze evolutive significative, consentendo agli organismi di acquisire rapidamente nuovi geni o funzioni.

Ulteriori analisi hanno supportato l'idea che il mimetismo molecolare osservato nei vermi di crine è il risultato del trasferimento genetico orizzontale dalle mantidi. I ricercatori hanno scoperto che i geni chiave coinvolti nella manipolazione dell’ospite corrispondevano a quelli delle mantidi, ma erano assenti o diversi nelle specie di vermi di crine che non utilizzano ospiti di mantide. Questi geni mimetici, in particolare quelli associati alla neuromodulazione, all’attrazione della luce e ai ritmi circadiani, sembrano svolgere un ruolo vitale nella manipolazione dell’ospite.

Il trasferimento genico orizzontale è stato ampiamente osservato nei batteri come meccanismo per l’evoluzione della resistenza agli antibiotici. La scoperta di questo processo tra gli organismi multicellulari offre preziose informazioni sull’evoluzione. I ricercatori sperano di utilizzare il verme come modello per studiare ulteriormente il trasferimento genico orizzontale e migliorare la nostra comprensione dell'adattamento evolutivo.

Fonte:

– Studio originale: Current Biology, “Il trasferimento genico orizzontale consente la mimica comportamentale e fornisce un adattamento nascosto in un nematomorfo parassita”

– Centro RIKEN per la ricerca sulla dinamica dei biosistemi: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/