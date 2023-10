Un giovane ammasso stellare vicino al buco nero mette in discussione le teorie sulla formazione stellare

I ricercatori hanno scoperto che l’ammasso stellare IRS13, situato vicino al buco nero supermassiccio Sagittarius A* nel centro della nostra galassia, è molto più giovane di quanto si pensasse in precedenza. Questa scoperta mette in discussione le teorie esistenti sulla formazione stellare in prossimità dei buchi neri e offre nuove conoscenze sulla storia e sul futuro della nostra galassia.

Il gruppo di ricerca internazionale, guidato dal dottor Florian Peißker dell'Università di Colonia, ha analizzato i dati di diversi telescopi nell'arco di diversi decenni per studiare in dettaglio l'ammasso stellare IRS13. Hanno scoperto che le stelle nell’ammasso hanno solo poche centinaia di migliaia di anni, molto più giovani del previsto.

La presenza di così tante giovani stelle vicino al buco nero supermassiccio contraddice ciò che prevedono le attuali teorie. Le radiazioni ad alta energia e le forze di marea dovrebbero rendere difficile l’esistenza di giovani stelle in questa regione. Tuttavia, il team suggerisce che IRS13 abbia avuto una formazione turbolenta, influenzata da fattori come l’attrito con il mezzo interstellare, le collisioni con altri ammassi stellari e le sue dinamiche interne. La gravità del buco nero alla fine catturò l'ammasso, portando alla formazione di un bow shock e innescando un'ulteriore formazione stellare.

Lo studio ha utilizzato anche il James Webb Space Telescope (JWST), che ha fornito uno spettro del Centro Galattico privo di interferenze atmosferiche. Questa analisi spettroscopica ha rivelato la presenza di ghiaccio d’acqua, comunemente trovato attorno a oggetti stellari giovani, fornendo ulteriori prove della giovane età delle stelle vicino al buco nero.

Il dottor Michal Zajaček, scienziato dell’Università di Masaryk, ha osservato che l’IRS13 detiene la chiave per comprendere l’origine della densa popolazione stellare al centro della nostra galassia. I risultati suggeriscono che stelle molto giovani potrebbero essersi formate in ammassi stellari come IRS13 in prossimità del buco nero supermassiccio.

Questa ricerca mette in discussione le ipotesi precedenti sulla formazione stellare vicino ai buchi neri e apre opportunità per ulteriori indagini sulla connessione tra gli immediati dintorni del buco nero e le regioni distanti diversi anni luce.

Fonte:

– Titolo dello studio: “The Evaporating Massive Embedded Stellar Cluster IRS 13 Close to Sgr A*. I. Rilevamento di una ricca popolazione di oggetti polverosi nel cluster IRS 13"

– Il diario astrofisico

– Telescopio spaziale James Webb (JWST)

